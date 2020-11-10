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内地10月内地CPI按年升0.5%低過預期 豬肉價格19個月來首轉降

經濟脈搏 09:36 2020/11/10

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國家統計局今公布，2020年10月份，全國居民消費價格（CPI）按年上漲0.5%，升幅創11年來最低，預期0.8%，前值1.7%。居民消費價格中，城市上漲0.5%，農村上漲0.4%；食品價格上漲2.2%，非食品價格持平；消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲0.3%。1至10月，全國居民消費價格比去年同期上漲3.0%。

10月份，食品煙酒類價格同比上漲2.4%，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約0.76個百分點。食品中，鮮菜價格上漲16.7%，影響CPI上漲約0.38個百分點；水產品價格上漲2.5%，影響CPI上漲約0.04個百分點。

【中國經濟】路透調查：中國今年經濟增速料2.1% 明年反彈至8.4%

内地9月份CPI按年上漲1.7% 低於預期

畜肉類價格上漲2.0%，影響CPI上漲約0.14個百分點，其中豬肉價格在連續上漲19個月後首次轉降，下降2.8%，影響CPI下降約0.13個百分點；糧食價格上漲1.5%，影響CPI上漲約0.03個百分點；鮮果價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.01個百分點；蛋類價格下降16.3%，影響CPI下降約0.11個百分點。　

其他七大類價格三漲四降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲2.4%、1.5%和1.1%；交通和通信、居住價格分別下降3.9%和0.7%，衣著、生活用品及服務價格分別下降0.3%和0.1%。

據測算，在10月份0.5%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.4個百分點，比上月回落0.8個百分點，新漲價影響約為0.1個百分點。

中國8月CPI年增2.4%漲幅略回落　PPI降幅收窄（更新版）

外圍拖累 滬指收跌1.9% 創業板指大跌4.8%

【中國經濟】內地7月CPI年漲2.7% 略高於預期（更新版）

責任編輯：游昊雲

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