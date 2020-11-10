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【新冠疫苗】輝瑞國藥傳突破時  巴西停試一款中國新冠疫苗

社會熱點 10:33 2020/11/10

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【新冠疫苗】輝瑞國藥傳突破時  巴西停試一款中國新冠疫苗

正當中國國藥、以及美國輝瑞都傳出新冠肺炎疫苗測試取得突破之際，巴西據報中止北京生物製藥公司科興生物（Sinovac Biotec）新冠病毒疫苗Coronavac的最後階段試驗，原因是出現嚴重不良反應案例。

巴西衛生機構Brazil Health Agency在香港時間10日表示，科興生物的Coronavac已在巴西中止試驗，因為在10月29日發生一起不良反應，但當局未詳述受試者不適的細節。當局指出，研究已依照法規中止，當局正在分析是否要繼續進行研究。

輝瑞新冠疫苗突破時  中國專家這樣評估疫苗意義

【新冠疫苗】輝瑞疫苗研發傳有突破 中國國藥亦取得了這成果

在藥物測試中，嚴重不良反應情況的定義，或包括死亡、有立即死亡風險、長期或嚴重能力喪失，以及住院治療等等。

傳科興疫苗有嚴重不良反應個案

疫苗中斷測試在大規模藥物測試的情況中並非罕見，例如阿斯特捷利康（AstraZeneca）與強生（Johnson & Johnson）兩大西方疫苗開發廠近月來都曾因嚴重不良反應案例而暫停疫苗測試，但在調查後已經重新恢復測試。

不過中國已透過廣泛的緊急使用批准，開始向數十萬人注射包括Coronavac在內的新冠疫苗，因此，在這一階段發現到安全議題，更加令人關注。

而美國輝瑞藥廠的新冠肺炎疫苗研製傳有新進展之際，國藥集團董事長劉敬楨日前稱，已有數十萬人緊急接種旗下兩款新冠滅活疫苗，沒有一宗嚴重不良反應，而接種後離境人數達5.6萬人，目前無一感染。

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【新冠疫苗】中國新冠肺炎疫苗人體試驗 巴西35%受試者有輕微副作用

【新冠疫苗】巴西總統改口稱不買中國疫苗 理由是這樣

責任編輯：鄧國強

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