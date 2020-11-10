【華為禁令】華為羸一仗？ 瑞典法院暫停華為5G禁令

瑞典斯德哥爾摩一家法院，周一（9日）裁定暫停瑞典對華為5G禁令，隨後當地電信監管機構中止5G頻譜拍賣。

華為上周就瑞典禁令提出上訴。外電引述行業人士指出，最新進展不是華為的勝利，也非瑞典政府的損失，認為與拍賣條件相關的不確定性，是中止拍賣的原因。

當地中止5G頻譜拍賣

瑞典上月跟隨英國腳步，以國家安全風險為由，禁止華為設備用於該國5G網絡，並要求參與5G頻譜拍賣的企業，在2025年1月1日之前移除華為生產的零件。華為之後提出上訴。

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斯德哥爾摩行政法院在裁決中稱，華為有權對該決定提出上訴，而瑞典電信監管機構（PTS）在5G頻譜拍賣前作出的部分決定將不會實施，直到進一步通知。

瑞典5G頻譜拍賣原定於周二（10日）開始，但在法院裁決出爐後，PTS表示，已將拍賣中止一事通知運營商，並將評估盡快啟動的可能性。

路透引述華為中東歐和北歐地區執行副總裁Kenneth Fredriksen表示，公司現階段沒有採取更多法律行動的計劃，正在等待與瑞典當局進行建設性對話，強調願意就未來他們對5G設備供應商的要求全面合作，使華為成為合格的供應商。

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責任編輯：林佩怡

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