内地10月PPI按年跌2.1% 跌幅高於市場預期

國家統計局公布，10月份全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降2.1%，按月持平，降幅高於市場預期的跌2.0%；工業生產者購進價格按年下降2.4%，按月上漲0.2%。對此，統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，隨着國內工業生產持續恢復，10月份工業生產價格總體平穩。

按月看，PPI由上月微漲轉為持平。其中，生產資料價格上漲0.1%，漲幅回落0.1個百分點；生活資料價格下降0.1%，降幅與上月相同。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有12個，比上月減少3個；下降的18個，減少1個；持平的10個，增加4個。

其中，受北方氣溫下降影響，供暖需求逐漸增加，煤炭開採和洗選業、燃氣生產和供應業價格分別上漲2.1%和0.4%；化學原料和化學製品製造業價格上漲1.1%，化學纖維製造業價格上漲1.0%，紡織業、造紙和紙製品業、非金屬礦物製品業價格均上漲0.3%。

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受國際原油價格震盪下行影響，石油和天然氣開採業價格下降4.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降1.6%。此外，有色金屬冶煉和壓延加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降0.3%和0.1%。

按年看，PPI下降2.1%，降幅與上月相同。其中，生產資料價格下降2.7%，降幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下降0.5%，降幅擴大0.4個百分點。主要行業中，價格降幅收窄的有煤炭開採和洗選業，下降5.5%，收窄2.0個百分點；燃氣生產和供應業，下降5.4%，收窄0.1個百分點。

石油和天然氣開採業價格降幅擴大

價格降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降30.4%，擴大4.2個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降18.5%，擴大1.6個百分點。此外，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.9%，漲幅與上月相同；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由平轉漲，上漲0.3%。農副食品加工業價格上漲1.9%，漲幅回落2.0個百分點。在10月份2.1%的按年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約負0.1個百分點，新漲價影響約為負2.0個百分點。

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責任編輯：游昊雲

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