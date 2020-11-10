國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）

在80年代任天堂（Nintendo）紅白機盛行的時候，內地公司「小霸王」推出了一系列相似度極高的遊戲機，甚至在重金在央視賣廣告、請到港星成龍代言，一時風靡全國。但這個曾被稱為「國民遊戲機」的品牌，傳因為投資失利，日前被廣東省中山市法院申請破產重整，公司法人代表馮寶倫亦被限制消費。

內媒翻查法院資料指，小霸王近年陸續因債務問題而被法院列為「被執行人」，至今年9月，共有29項被執行人紀錄，執行法院為中山市第一人民法院，金額逾1,824萬元（人民幣，下同），及上周四（5日），中山市中院公示了小霸王的破產重整申請，同時該公司亦 被最高人民法院列入「失信公司」名單， 相關限制令高達30個 。另外， 小霸王自去年起，小霸王已牽涉多達98宗官司，包括多宗股權投資款項的糾紛。

新主機計劃投資失利

業內人士透露，小霸王之所以面臨破產，原因之一是 上市計劃和「超500億VR產業新霸主」經營設想雙雙受挫。 2016年， 當時主力生產 教育類電子產品、影音播放產品毛成的 小霸王 宣告重返遊戲市場，獲得國內及香港公司巨額注資， 小霸王也一次性拿出3,000萬原始股權回饋各大合作公司和代理商，對於長期合作的代理商、新簽約的合夥人，小霸王還按訂貨額的10%派送原始股權。小霸王揚言股票在3年後上市，市值將增值6至8倍。

小霸王 準備推出的主機叫「Z+新遊戲電腦」，其 配備AMD定制芯片、8GB內存和128GB SSD+1TB機械硬盤的頂級主機， 定價4,999元 ，甚至還規劃了幾款獨佔遊戲。但到了去年， 小霸王的遊戲機 團隊突然傳出已被解散，準備上市的新主機也消息全無。據稱是 項目投資失利，令公司虧蝕近3億元。

早前有自媒體發布消息稱，小霸王將負責研發遊戲主機項目的團隊撤回中山之後，經過1年多時間研發，已成功將游戲主機平台及軟件調試完畢。 產品推向市場後，可能以「健康遊戲」概念主打老年人市場。消息一度引起外界關注，但很快被證實只是謠言。 小霸王在官方微信公眾號發布聲明，稱其遊戲主機項目仍處暫停階段，並表示「強烈呼籲各位行業同仁、投資者在簽署合同前及時核實項目信息，避免造成任何損失或產生不必要的法律糾紛」。

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家傳戶曉的「國民遊戲機」

小霸王在1987年成立，藉著當時任天堂紅白機掀起的熱潮，以與任天堂相差無幾的遊戲體驗，迅速佔領電子遊戲機市場。小霸王遊戲機性能不如任天堂，但售價比後者便宜三份二。紅白機要價300元，小霸王遊戲機只要100多元。兩者的遊戲卡帶售價更是相差幾十倍，紅白機正版卡帶售價一般在150元左右，只收錄一款遊戲，而小霸王卡帶只需5元，卻整合了幾十款遊戲，如山寨版的《超級馬里奧》、《坦克大戰》、《忍者龜》等，令它在內地市場極具競爭力。

1991年，小霸王投入40萬在央視播出廣告，展開「擁有一台小霸王，打出一個萬元戶」的有獎銷售活動「小霸王大賽」，使其雄居國內遊戲機市場第一位。到了1993年，小霸王研製首代小霸王電腦學習機，翌年快速推出第二代，同時重金聘請香港巨星成龍拍廣告，當中「望子成龍小霸王」的廣告詞更是家傳戶曉。從年虧損200萬元的小公司，數年內變成產值逾10億元的國內大廠。後來因骨幹成員出走，小霸王開始轉向煤氣灶、電飯煲等家電及其他電子領域。

責任編輯：陳建錫