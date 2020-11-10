▲ 拜登新政火速籌備內幕 3箭瞄準中國

美國大選結果趨向塵埃落定，如沒意外，拜登穩握足夠的選舉人票入主白宮。華爾街日報引述消息稱，拜登團隊已全速籌備施政藍圖、籌組執政班子，其中針對中國的手段或體現於三方面：人權、貿易、地緣。報道形容，拜登上台後，將向中國展示強硬姿態。

華爾街日報引述幕僚及專家等渠道，曝光拜登籌組新政府的一些內曝，而整理相關報道內容，拜登如順利登場，將從三方面政策和手段，應對中國的競爭與挑戰。

就中國人權紀錄加強施壓。

擱置特朗普執政期間與中國締結的首階段貿易協議。

加強運用美國夥伴力量，約束中國在區域內的行動、乃至政府扶植高科技業的做法。

其一：人權角力

曾任美國國務院亞太助卿、現任亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席的羅素（Daniel Russel）說，拜登與幕僚正在討論主動接觸盟國、夥伴與理念相近的民主國家，確保美國政策與戰略根植於人權、民主原則和市場經濟等共同價值。

在人權領域，預期拜登作風將更直接，特別是應對港區國安法、新疆等議題。

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美國投資銀行科溫公司（Cowen & Co.）分析師克魯格（Chris Krueger）說，拜登可用工具之一是授權美國政府制裁違反人權者的「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）。特朗普政府曾引用這項法律，拜登如緊咬中國人權議題，可能更為倚重。

其二：貿易角力

中美經濟方面，拜登明年1月20日就職時，將可知道中國是否履行中美首階段貿易協議的採購承諾。今年1至9月，中國採購588億美元、折合港幣4,559億元涵蓋在協議中的美國出口品，與全年達標所需的1080億美元、折合港幣8,373億元有一大段差距。

拜登競選陣營說，拜登就任時將重新評估美國對中國貨品加徵的關稅。與特朗普不同的是，拜登陣營已示意將嘗試締結多邊協議，在多項核心議題對中國施壓。

事實上，特朗普開了頭的中美貿易協議談判，第二階段仍未知何時開始。

其三：地緣政治角力

特朗普上任後宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP），拜登幕僚不太提美國重新加入的構想。但美國可能嘗試以其他商業與戰略協議施壓中國，舉例來說，一如特朗普政府提出「乾淨網路（Clean Network）」計劃，要求多國限縮中國廠商在5G網路發揮的作用。

同時，美國或對台灣展開雙邊貿易協議談判，特朗普政府對美台經貿合作至今態度謹慎，擔心與台灣啟動談判可能影響中美首階段貿易協議，但拜登或會加強台灣的作用。

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拜登已示意將就中國人權紀錄加強施壓

事實上，蔡英文總統8月宣布鬆綁美國牛肉與豬肉進口限制後，曾任美國副國務卿的拜登外交政策幕僚布林肯（Antony Blinken）在Twitter發文稱，「與台灣更緊密的經濟關係也支持著我們共享的民主價值，以及我們對區域和平穩定的共同承諾」。

觀察家預期，拜登執政後對中國將維持強硬姿態，有了其他國家參與，對中國政策走向也許比特朗普執政時更容易預測。

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責任編輯：鄧國強

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