【雙11】小型挖掘機熱賣　疫情讓青年下鄉謀生？

雙十一2009年首次面世，至今已步入第12個年頭。同時，今年的雙十一還是疫後首個雙十一，業績反映出新的消費熱潮。小型挖掘機的熱賣，反映出「小鎮用戶」的需求：一方面是疫情阻礙人員流動，人們選擇在當地務工；另一方面，受益於新農村建設及脫貧攻堅戰。

為何網購挖掘機？受眾是誰？

據內媒，天貓「雙十一」預售首日公布的一組數據顯示，淘寶微型挖掘機訂單數按年增長近150%、成交量按年增長約140%，而這些挖掘機中有9成都來自山東。

經本網記者查證，在天貓上售賣的微型挖掘機，履帶長度約1.15米，運輸高度約1.375米，時速最高為每小時1.8公里，重量800公斤。無論從長寬高，抑或重量上，都比在地盤上使用的挖掘機小很多。價格方面，該款微型挖掘機需3萬多元。

▲ 小型挖掘機體型迷你，行動靈活（網上圖片）

作為傳統工程機械設備代表的挖掘機，為何突然在電商平台異軍突起？

受疫情影響，今年年初，很多農民工因為各種原因無法回到原本務工的城市，就留在了當地。受益於新農村建設及脫貧攻堅戰，部分農民工在當地買小型挖掘機接活，以此替代返工。

小型挖掘機因體型小而更靈活，在某些場合會勝過大型挖掘機，比如大棚土地修整、農田除草挖溝、果園施肥松土，以及一些室內裝修或者道路施工。有買家評論稱，家裡有果園，小型挖掘機可有效減輕人力負擔，而且大大提升了水果產量，省去了僱人的麻煩。

▲ 適用於生活中多種場景（網上圖片）

調查發現，小型挖掘機的受眾大多是自己承包山地或者工程行業，這類消費者往往居住在四五綫城市或各大城市周圍鄉鎮，尤其在雲南、四川、重慶等山區。

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不過，由於小型挖掘機重量遠遠高出一般的商品，網購挖掘機當然有別於一般的運輸方式，而是要通過物流公司。

值得注意是，今年的國慶黃金周消費報告即指出，從出遊來看，三綫及以下城市出遊人次佔比達60%；在電器消費方面，53%的商用電器賣向縣域市場，48%的購買者來自小鎮用戶。縣域市場的消費前景被看好。今年雙十一的業績，也是對小鎮青年的購買力再次呼應。

責任編輯：尹航

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