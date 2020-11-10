【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告

中美科技戰愈演愈烈，面對美國技術圍堵封鎖，中國強調核心技術自力更生，尤其力推國產芯片（又稱晶片）發展。不過，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、清華大學教授魏少軍日前指出，中國半導體火熱的有點過頭，認為不能用代替思維作為主旋律，而是應該開放、合作。

根據新浪財經轉載報道，魏少軍上周出席峰會期間，提到中國半導體火熱的有點過頭，有點不像話，要防止極端主義和封閉思想，不能用代替思維作為發展的主旋律，主旋律應該是開放、合作。

他表示，從進口數據發現，過去5年中國的中低端產品整體替代比較強。但高端微處理器和存儲器差距還比較大，進口增長比例非常大。

在目前國際關係及新冠肺炎疫情下，半導體行業有機遇也有困境，魏少軍表示，在重壓情況下需要冷靜，「我們有太多的壓力要釋放，但我們今天的做法是否做對了？中國已經融入全球技術體系，不能走回頭路。有人呼籲我們要另搞一套，我認為這個想法是錯誤的」。

中國的光伏面板、高鐵、數字支付、智能手機、雲服務、機器人等的國內市場佔有率都超過了50%，如果要發展技術，就需要全球化。魏少軍稱，除了半導體，其他行業也需要走向國際，強調在全球化下，脫鉤是損人不利己。

防封閉替代思維 虛心向美學習

魏少軍又認為，中國要成為半導體行業領袖，還需要很長時間，並且要防止極端主義和封閉發展的錯誤思想，強調發展要開放。

「我希望中國半導體行業的發展的主旋律開放合作不要改，而不是國產替代思維。中美半導體產業在競爭中合作才能發展，」他說，希望全球半導體回到世界半導體理事會的框架當中來協調和發展，政府不要做對產業有影響，特別影響產業健康發展的事。

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他建議，重新審視半導體產業5大板塊，分別是設計、製造、封測、裝配、材料。他指出，目前在5大板塊資源的投入不平衡，未來應該特別注意平衡發展。現時設計板塊稍微超前，材料板塊相對弱一些，但並沒有那麼可怕。

談到芯片項目爛尾時，魏少軍表示，要尊重產業發展規律，要克服急功近利冒進式的發展，虛心向美國半導體學習，加大投入。他指出，中國率先控制住新冠疫情，這是發展半導體產業的先機，強調全球上半年半導體市場的增長100%都是由中國市場貢獻。

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責任編輯：林佩怡

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