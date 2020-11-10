【雙11】「寵物經濟」帶動消費 貓狗智能家品銷量激增58倍

在今年的「雙11」購物節，寵物智能家品成為其中一個新的消費主流。內媒報道，阿里巴巴（09988）旗下平台天貓在有關商品的銷售量上，較去年同期增加了58倍，熱賣的包括智能貓砂盤、自動餵食器、寵物飲水機等，而女性則是購買這類商品的主力人群。

報道引述天貓公布的數據指，天貓精靈今年投入100款首發新品，天貓精靈智能家居生態僅用2分鐘銷售額就破億（人民幣，下同），其中寵物智能家品銷量增長迅速，成為了今年「黑馬」。寵物智能家品的購買者中，女性佔比高達67%，是男性的兩倍以上，其中90後是絕對主力，半數購買者年齡在30歲以下。作為今年剛剛推出的新品，能夠幫主人自動「鏟屎」的智能貓砂盤，成為年度銷量最高的爆款，緊隨其後的是自動餵食器，按年增幅3倍以上。

天貓精靈今年與多家寵物用品製造商合作推出智能家品，功能包括語音控制餵食餵水、定時清理寵物糞便、語音調節睡眠溫度，部份產品還配備了攝像頭，讓主人隨時看到寵物在家的一舉一動，與它進行對話。寵物品牌Catlink電商運營總監鍾凱透露，本月1日至3日，他們一款與天貓精靈合作的智能貓砂盤已賣出了2,000多個，銷售額超過320萬元，隨著雙11的臨近，商品銷量預計會迎來第二波爆發。

據《2019年中國寵物行白皮書》數據顯示，中國人均單隻寵物狗年消費達6,082元，人均單隻寵物貓年消費金額達4,755元，寵物智能家品的火爆，或將持續推高這一消費數字。白皮書指出，愈來愈多的人將寵物當作「家人」，同時注重牠們的生活質素，而寵物智能家品就是寵物的「消費升級」。這類商品的接受度也與地區經濟水平呈現正比，上海以17%的消費人數佔比排名全國第一，而北京、廣東、浙江，以及江蘇則緊跟其後。

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責任編輯：陳建錫