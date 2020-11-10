  • 24°C
香港時間 : 20201110日 (二) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登縱不張狂也不鬆手 瞄準4領域打中美科技戰

經濟脈搏 13:30 2020/11/10

分享：

美國大選趨向塵埃落定，拜登已手握足夠選舉人票入主白宮。美國有線新聞網絡CNN指出，在特朗普時代，中國被視為美國政府最大的政治及經濟敵手；儘管預定繼任的拜登未有特朗普的狂言及不可預測性，也不要期望他上任新政府後，對中國科技戰會有鬆動。有大行估計，下階段中美科技戰會有4大戰場。

CNN引述幾位經濟及貿易專家指出，隨著美國政府持續審視與中國各個面向的關係，中美在貿易及科技領域上恐漸行漸遠。

韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員卡布利（Alex Capri）指出，比起特朗普對中國的激進言論，拜登的論調將更富有外交意義，儘管如此，中美之間仍存在著根本且系統性的競爭。

【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？

【拜登當選】拜登入主白宮將做兩件事：科技戰照打 還有這個

CNN指出，今年發生的各種大事，強調了中美固有的緊張關係及不信任感，儘管雙方在1月達成初步貿易協定，幾個經濟衝突仍懸而未決，包括美國指控中國竊取技術，且給予國有企業過多特殊待遇、犧牲外企利益等等。

美指控「中國竊取技術」　問題懸而未決

對於中國是否利用其技術來監視美國國民，成為美國兩黨皆一致認同的國安威脅，後續衍生的行動包括制裁華為，並使中企更難在美國證券交易所上市。

今年爆發的新冠肺炎疫情也加劇了雙方的分歧，其他還包括香港衝突、新疆人權議題，這些行為都擴大了美中分歧。戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）指出，拜登已明確表示了未來方針，及兩黨都支持對中國的強硬態度。

摩根大通分析師稍早前報告指出，拜登的勝利將使兩國4個領域激烈競爭：

  • 5G網絡
  • 量子計算
  • 人工智能
  • 生物科技

在爭奪這些領域的主導權時，兩國將逐漸走向脫鉤，減少合作、限制技術分享，甚至是終止部分貿易合作案。

拜登新政火速籌備內幕  3箭瞄準中國

列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係

卡布利也預計，中國將進一步減少對美國產品的依賴，中國已在其下個5年計劃中，強調了提高技術能力並自給自足的核心政策。北京可能還會發現，拜登政府更能有效組織1個國際聯盟，以挑戰中國的國家補貼、外企人權及智財權保障的問題。

在特朗普執政期間，美歐關係隨著貿易衝突惡化，這點一直困繞著特朗普。牛津經濟研究亞洲首席經濟學家Louis Kuijs則指出，先進國家在近幾年缺乏共識，有很大的程度是因為美國政府過於「單打獨鬥」。

特朗普「過度消費」對中國強硬 環時：拜登難更硬

【拜登當選】拜登是否「拜振華」？環球時報這樣評他當選

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁


 

相關文章

拜登新政火速籌備內幕 3箭瞄準中國
今日
拜登新政火速籌備內幕 3箭瞄準中國
特朗普「過度消費」對中國強硬 環時：拜登難更硬
今日
特朗普「過度消費」對中國強硬 環時：拜登難更硬
【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？
今日
【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？
【拜登當選】沙盤推演中美關係4變化 環時稱別抱幻想
今日
【拜登當選】沙盤推演中美關係4變化 環時稱別抱幻想
杜魯多與拜登通話 冀施壓中國釋放兩名加拿大人
今日
杜魯多與拜登通話 冀施壓中國釋放兩名加拿大人
創新科技及應用 航空科技 航天科技 醫療科技 通訊科技 軍事科技 交通科技 汽車科技 科技產品 地緣政治

上一篇文章

內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南

下一篇文章

【雙11】「寵物經濟」帶動消費 貓狗智能家品銷量激增58倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？
【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？
【拜登當選】在岸人民幣大升487點 續創28個月新高 滬指收升近2%
【拜登當選】在岸人民幣大升487點 續創28個月新高 滬指收升近2%
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
【美國大選結果】拜登宣布當選後 中國外交部這樣回應
【美國大選結果】拜登宣布當選後 中國外交部這樣回應