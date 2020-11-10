拜登縱不張狂也不鬆手 瞄準4領域打中美科技戰

上一篇文章
內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南
美國大選趨向塵埃落定，拜登已手握足夠選舉人票入主白宮。美國有線新聞網絡CNN指出，在特朗普時代，中國被視為美國政府最大的政治及經濟敵手；儘管預定繼任的拜登未有特朗普的狂言及不可預測性，也不要期望他上任新政府後，對中國科技戰會有鬆動。有大行估計，下階段中美科技戰會有4大戰場。
CNN引述幾位經濟及貿易專家指出，隨著美國政府持續審視與中國各個面向的關係，中美在貿易及科技領域上恐漸行漸遠。
韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員卡布利（Alex Capri）指出，比起特朗普對中國的激進言論，拜登的論調將更富有外交意義，儘管如此，中美之間仍存在著根本且系統性的競爭。
CNN指出，今年發生的各種大事，強調了中美固有的緊張關係及不信任感，儘管雙方在1月達成初步貿易協定，幾個經濟衝突仍懸而未決，包括美國指控中國竊取技術，且給予國有企業過多特殊待遇、犧牲外企利益等等。
美指控「中國竊取技術」 問題懸而未決
對於中國是否利用其技術來監視美國國民，成為美國兩黨皆一致認同的國安威脅，後續衍生的行動包括制裁華為，並使中企更難在美國證券交易所上市。
今年爆發的新冠肺炎疫情也加劇了雙方的分歧，其他還包括香港衝突、新疆人權議題，這些行為都擴大了美中分歧。戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）指出，拜登已明確表示了未來方針，及兩黨都支持對中國的強硬態度。
摩根大通分析師稍早前報告指出，拜登的勝利將使兩國4個領域激烈競爭：
在爭奪這些領域的主導權時，兩國將逐漸走向脫鉤，減少合作、限制技術分享，甚至是終止部分貿易合作案。
卡布利也預計，中國將進一步減少對美國產品的依賴，中國已在其下個5年計劃中，強調了提高技術能力並自給自足的核心政策。北京可能還會發現，拜登政府更能有效組織1個國際聯盟，以挑戰中國的國家補貼、外企人權及智財權保障的問題。
在特朗普執政期間，美歐關係隨著貿易衝突惡化，這點一直困繞著特朗普。牛津經濟研究亞洲首席經濟學家Louis Kuijs則指出，先進國家在近幾年缺乏共識，有很大的程度是因為美國政府過於「單打獨鬥」。
責任編輯：鄧國強
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道