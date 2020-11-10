  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華為擬以千億售榮耀業務予深圳市政府、神州數碼等 避制裁？

國情動向 14:33 2020/11/10

分享：

路透引述知情人士報道，華為計劃以1000億元人民幣（折合約153億美元），將旗下低端智能手機業務榮耀（Honor），售予手機經銷商神州數碼（深：000034）及深圳市政府牽頭的財團。華為可能最快周日宣布這項交易。

據稱，這顯示美國將華為視為國安風險的看法，預料不會隨著美國政府換屆而急速變化。分析師認為，資產剝離將意味榮耀免受美國制裁。

消息人士稱，有關交易為全現金交易，將涵蓋幾近全部榮耀業務的資產，包括品牌、研發能力及供應鏈管理。消息稱，神州數碼將在Honor Terminal持股近15%，成為第二大股東。資料顯示，Honor Terminal在4月成立，由華為全資擁有。

另外，消息稱，神州數碼計劃通過銀行貸款，為交易提供大部融資。據稱將有至少3間由深圳市政府支持的投資公司加入，每間公司將持股10%至15%。

知情人士表示，在出售後，榮耀計劃保留大部分管理團隊和7000多名員工，並3年內上市。報道指榮耀不予置評；華為、神州數碼及深圳市政府未有回應。

另外，內地「36氪」引述知情人士稱，華為計劃將榮耀手機業務整體打包出售，榮耀管理層等將在這家新公司中持股。其中一人說，交易價格根據去年榮耀60億元利潤，16倍PE來定，約為1000億人民幣，收購方包括神州數碼、三間國資機構，以及TCL等公司組成的小股東陣營。但另有知情人士稱，對照小米市值，榮耀出售價格或定在2000億元。

【華為禁令】路透：華為洽談部分出售榮耀手機業務 競購方曝光

【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【華為禁令】路透：華為洽談部分出售榮耀手機業務 競購方曝光
2020/10/15
【華為禁令】路透：華為洽談部分出售榮耀手機業務 競購方曝光
【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆
2020/10/09
【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆
科技戰 中美關係 深圳 華為 HONOR 智能手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登新政火速籌備內幕 3箭瞄準中國
拜登新政火速籌備內幕 3箭瞄準中國
【拜登當選】胡錫進叫中國人勿再踩特朗普 皆因一理由
【拜登當選】胡錫進叫中國人勿再踩特朗普 皆因一理由
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
拜登國務卿熱門布林肯：美國對付中國前 要先正其身
拜登國務卿熱門布林肯：美國對付中國前 要先正其身
拜登防長熱門：美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力
拜登防長熱門：美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力
【新冠疫苗】輝瑞疫苗研發傳有突破 中國國藥亦取得了這成果
【新冠疫苗】輝瑞疫苗研發傳有突破 中國國藥亦取得了這成果