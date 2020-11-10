華為擬以千億售榮耀業務予深圳市政府、神州數碼等 避制裁？

路透引述知情人士報道，華為計劃以1000億元人民幣（折合約153億美元），將旗下低端智能手機業務榮耀（Honor），售予手機經銷商神州數碼（深：000034）及深圳市政府牽頭的財團。華為可能最快周日宣布這項交易。

據稱，這顯示美國將華為視為國安風險的看法，預料不會隨著美國政府換屆而急速變化。分析師認為，資產剝離將意味榮耀免受美國制裁。

消息人士稱，有關交易為全現金交易，將涵蓋幾近全部榮耀業務的資產，包括品牌、研發能力及供應鏈管理。消息稱，神州數碼將在Honor Terminal持股近15%，成為第二大股東。資料顯示，Honor Terminal在4月成立，由華為全資擁有。

另外，消息稱，神州數碼計劃通過銀行貸款，為交易提供大部融資。據稱將有至少3間由深圳市政府支持的投資公司加入，每間公司將持股10%至15%。

知情人士表示，在出售後，榮耀計劃保留大部分管理團隊和7000多名員工，並3年內上市。報道指榮耀不予置評；華為、神州數碼及深圳市政府未有回應。

另外，內地「 36氪」引述知情人士稱，華為計劃將榮耀手機業務整體打包出售，榮耀管理層等將在這家新公司中持股。 其中一人說，交易價格根據去年榮耀60億元利潤，16倍PE來定，約為1000億人民幣，收購方包括神州數碼、三間國資機構，以及TCL等公司組成的小股東陣營。但另有知情人士稱，對照小米市值，榮耀出售價格或定在2000億元。

【華為禁令】路透：華為洽談部分出售榮耀手機業務 競購方曝光

【華為禁令】蘋果大師教路華為抗美圍堵：把榮耀手機分拆

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁