【中美角力】美報告：空軍暴露嚴重問題 無力應對中國

▲ 美國空軍軍機的數量，未足以應付針對中俄的軍事任務

隨著美國將戰略重心轉向印太，與中國軍事力量便經常被拿作比較。美國政治雜誌《國家利益》（The National Interest）指出，美國空軍正面臨過度使用、維護不足等問題，令它無法拿出足夠力量執行應對中國及俄羅斯的任務。該雜誌將美國空軍比喻為運輸公司，形容其困境是貨物太多，而貨車數量卻不足。

文章指，智庫RAND Corporation根據美國空軍在應對各種衝突時採取的行動，評估其能否滿足8類任務的需求，包括制空作戰、對地打擊、空中運輸、空中加油，以及C3ISR（指揮偵察）等，最終認為美國空軍在幾乎任何情況下，都不可能100%滿足各種任務需求。 具體而言，在長期的地區衝突中，美國空軍只能滿足62%的進攻和65%的對地打擊需求。 除此之外，該部隊能夠滿足92%的空中加油機需求。

在各種衝突局面中，執行和平行動對於美國空軍構成了最大的壓力，在維持和平或禁飛區的情況下，美國空軍只能滿足29%的C3ISR需求，32%的加油機需求， 40%的特種作戰任務需求和46%的轟炸機任務需求。由於劃立並維持禁飛區需要大量戰機、加油機進行輪換，長時間行動會讓美軍不堪重負。

另外，美國政府早前也公布報告指，在2011年至2016年期間，針對美國空軍以及海軍共計13種軍機，包括B-52戰略轟炸機、F-22隱型戰機、F/A-18 E/F艦載戰機，以及AV-8B垂直起降戰機的可用性檢查暴露一系列嚴重問題，例如倉庫維護延期、所需零部件停產以及機體飛行時長超過使用壽命等。部份飛機的可用性也未能達到預期目標，相關訓練和作戰任務可能都無法根據需求及時完成，例如F-22中隊缺乏可用飛機，導致訓練有素的飛行員的數量短缺。

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責任編輯：陳建錫

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