特朗普撤換防長增加衝突可能性？ 環時：關注台海異動

▲ 埃斯珀被解僱，中國官媒指要留意台海異動

美國總統特朗普周一（5日）宣布解僱埃斯珀，由國家反恐中心主任米勒接任國防部長。中國官媒《環球時報》形容其舉動令人擔憂，因為中美軍方剛舉行了首屆危機溝通工作組會議，同意兩軍之間保持危機溝通、預防和相關管理工作機制。接下來，中國應高度關注南海、台海是否出現異常動向。

報道引述民主黨人士指，特朗普的舉動向美國的對手發出了危險信息，表明他打算利用總統任期的最後幾天，在全世界製造混亂，這個決定是「幼稚」和「魯莽」的。關於特朗普不滿埃斯珀的傳言已縈繞多時，而本次解僱，更是大程度上反映出特朗普將選舉失利的部份原因歸罪於埃斯珀，因為後者沒有按照特朗普主張，使用聯邦軍事力量壓制種族騷亂，使得他在一些選區失去選票。埃斯珀相信他嚴格遵守了美國憲法精神，特朗普則認為自己具有更大權威性。

軍事專家表示，中美雙方剛剛舉行了危機溝通工作組會議，而有媒體早前傳出「特朗普選情不利時美軍可能襲擊中國南海島礁」，埃斯珀還通過軍事外交渠道專門向中方作出澄清，駁斥了有關報道。美國國防部長在五角大樓是天然「一把手」，如果總統把防長換掉了，那就意味著把基本政策換掉了。

他認為當前中美之間是否會發生軍事衝突的概率仍然是低的，但如按極端思路推想，不排除特朗普會再拿中國做文章，為拜登留下爛攤子，達到一石二鳥的目的。他認為接下來應高度要關注南海、台海是否出現異常動向。

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責任編輯：陳建錫

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