【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗  兩者有何不同？

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech宣布聯手開發的新冠病毒疫苗有效率超過90%，為對抗病毒帶來希望；而巴西據報中止北京生物製藥公司科興生物（Sinovac Biotec）新冠病毒疫苗Coronavac的最後階段試驗，原因是出現嚴重不良反應案例。

雖然科興的疫苗測試據報出現問題，但哪一種疫苗最快面市仍是未知之數，一向以來，疫苗開發都要經過不少挫折。就技術上來說，輝瑞與科興是採取不同的方法，科興用的是較傳統的滅活疫苗，而輝瑞採用的較新的核酸疫苗（mRNA）。兩者到底有甚麼差異？

【新冠疫苗】巴西突停試一款中國疫苗 稱有嚴重不良個案

目前，製造疫苗技術大概有五個，包括了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗、核酸疫苗。

核酸疫苗（mRNA）：

簡單而言，研究人員利用核糖核酸指示細胞，製造跟新冠病毒表面類似的蛋白質，人體將它們識別為外來入侵者後，產生抗體和T細胞。當真正的新冠病毒來襲時，就會激發免疫反應對付。

mRNA疫苗的優點─

一、在安全性上，mRNA並不會感染或者整合進基因組，因此不會帶來感染或突變的風險。

二、在有效性上，有多種修飾方式能夠使mRNA更佳穩定，翻譯效率更高；同時遞送方式的發展能夠使mRNA快速遞送到細胞內從而發揮功能。

三、在生產的便捷性上，現在的體外轉錄技術能夠非常快速、廉價地大規模生產RNA疫苗，相較於傳統疫苗5-6個月的生產周期，mRNA疫苗有望在40天內完成疫苗樣品的生產製備。

輝瑞新冠疫苗突破時 中國專家這樣評估疫苗意義

滅活疫苗：

滅活疫苗是最傳統的經典技術路線：即在體外培養新冠病毒，然後將其滅活，使之沒有毒性，但這些病毒的「屍體」仍能刺激人體產生抗體，使免疫細胞記住病毒的模樣。

滅活疫苗的優點─

是製備方法簡單快速，安全性比較高，它是應對急性疾病傳播通常採用的手段。滅活疫苗很常見，我國常用的乙肝疫苗、脊灰滅活疫苗、乙腦滅活疫苗、百白破疫苗等都是滅活疫苗。

中國工程院院士王軍志表示，滅活疫苗是一種傳統的、經典的疫苗製備方式，2-8攝氏度就可以運輸，比較穩定。中國在滅活疫苗的研發生產，以及質量控制、安全性有效性評價等方面比較成功，具有豐富經驗。

但滅活疫苗也有缺點，如接種劑量大、免疫期短、免疫途徑單一等，而它最可怕的缺點是有時候會造成抗體依賴增強效應（ADE），使病毒感染加重，這是一種會導致疫苗研發失敗的嚴重不良反應。

責任編輯：鄧中建

【新冠疫苗】輝瑞疫苗研發傳有突破 中國國藥亦取得了這成果

【新冠疫苗】浙江嘉興啟動疫苗緊急接種 打兩針400元

【新冠肺炎】內地專家：內地民眾最快11、12月可接種新冠疫苗

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」