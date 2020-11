拜登是否中國老友？紐時這樣回答自己的問題

美國大選似乎塵埃落定,民主黨拜登取得入主白宮所需的選舉人票。拜登被視為美國政界老牌「知華派」代表,行事風格與「抗中」情緒高漲的特朗普迥異;《紐約時報》選舉前因此曾發文問道:拜登是否中國老朋友。現在選戰結束,該報周二再發文章似乎回答了自己一個多月的題問:拜登時代中美關係恐難獲根本改善。

把時間回撥到當地時間今年9月23日,《紐約時報》在選戰最後階段刊出文章,題為「中國的「老朋友」還是未來敵人?(In Biden, China Sees an ‘Old Friend’ and Possible Foe)」。當日,總統候選人辯論剛結束,拜登罕有地用尖刻的言詞批評習近平及中國,讓外界更注意一件事:拜登上任後能否實質改善中美關係。

中國甚至會擔心,拜登的措辭不只是虛張聲勢,如果他真的當選,可能會在人權問題上比特朗普更有力地針對中國。

事隔大約一個半月,選舉已結束,拜登宣布自己獲勝。《紐約時報》美國時間周二(9日)再刊出文章,題為「拜登時代中美關係恐難獲根本性改善(Buffeted by Trump, China Has Little Hope for Warmer Relations With Biden)」,似乎就是回答到「拜登是否中國老友」這問題。

《紐約時報》這篇文章雖沒有直言拜登是否中國敵人、而非朋友,但從種跡象反映,拜登上場中美關係會持續緊張、意味他不再是中國老友。整理文章,主要理由如下。

其一:中國對外強硬政策不變,美國會對此警剔。

《紐約時報》引述紐約福特漢姆大學(Fordham University)中國法律與政治學教授明克勝(Carl Minzner)表示,「拜登的當選不會從根本上對中國領導人的核心政策產生影響」,他還說,這些政策「是由習近平越來越強硬的統治......施加於中國社會所有層面的願望所驅動的」。

康乃爾大學政治學教授白潔曦(Jessica Chen Weiss)說,「病毒肆無忌憚的蔓延,以及美國持續的政治動盪,加強了北京眼裡的美國正在衰落的看法......中國領導層在抵制國際壓力方面正變得越來越有信心」。

事實上,美國大選前夕,中共主要黨刊《求是》發表了習近平今年4月的一個講話,他闡述了自己的戰略,中國應該加強本國在產業供應鏈上的主導地位,將其作為威懾外國保護主義威脅的潛在武器。

其二:拜登罕有對習近平口出惡言

拜登在巴馬政府任副總統時,與習近平交往甚深。但《紐約時報》指,與當年相比,拜登如今對中國的看法已變得強硬很多;其中,拜登曾在競選活動中把習近平稱為「惡棍」,並發誓會更有力就人權問題針對中國。

報道推斷,拜登似乎有意保留特普採取的許多最嚴厲的措施,包括關稅以及技術方面對中國的限制。

其三:拜登更善於運用外交圍堵手段。

《紐約時報》形容,拜登會與歐洲及其他地區的盟友同心協力,可能更有效地對抗中國日益增長的經濟和軍事實力。

事實上,另外許多評論都指出,拜登與特朗普相比更能團結盟友遏制中國。

分析指,被指價值觀與拜登相近的《紐約時報》這篇文章,拼湊出一個邏輯:中國強硬對外政策引起美國警惕,拜登對中國看法已改變,美國加緊與中國競爭,拜登甚至會加大拉攏盟友圍堵中國的力度。中美關係由是不樂觀。

但《紐約時報》亦指出,拜登的勝選讓一些人抱有希望,相信中美至少可在某些問題上恢復合作,尤其是氣候變化,以及北韓和伊朗的核擴散問題。

責任編輯:鄧國強