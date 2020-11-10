  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登是否中國老友？紐時這樣回答自己的問題

經濟脈搏 16:36 2020/11/10

分享：

美國大選似乎塵埃落定，民主黨拜登取得入主白宮所需的選舉人票。拜登被視為美國政界老牌「知華派」代表，行事風格與「抗中」情緒高漲的特朗普迥異；《紐約時報》選舉前因此曾發文問道：拜登是否中國老朋友。現在選戰結束，該報周二再發文章似乎回答了自己一個多月的題問：拜登時代中美關係恐難獲根本改善。

把時間回撥到當地時間今年9月23日，《紐約時報》在選戰最後階段刊出文章，題為「中國的「老朋友」還是未來敵人？（In Biden, China Sees an ‘Old Friend’ and Possible Foe）」。當日，總統候選人辯論剛結束，拜登罕有地用尖刻的言詞批評習近平及中國，讓外界更注意一件事：拜登上任後能否實質改善中美關係。

中國甚至會擔心，拜登的措辭不只是虛張聲勢，如果他真的當選，可能會在人權問題上比特朗普更有力地針對中國。

事隔大約一個半月，選舉已結束，拜登宣布自己獲勝。《紐約時報》美國時間周二（9日）再刊出文章，題為「拜登時代中美關係恐難獲根本性改善（Buffeted by Trump, China Has Little Hope for Warmer Relations With Biden）」，似乎就是回答到「拜登是否中國老友」這問題。

《紐約時報》這篇文章雖沒有直言拜登是否中國敵人、而非朋友，但從種跡象反映，拜登上場中美關係會持續緊張、意味他不再是中國老友。整理文章，主要理由如下。

其一：中國對外強硬政策不變，美國會對此警剔。

《紐約時報》引述紐約福特漢姆大學（Fordham University）中國法律與政治學教授明克勝（Carl Minzner）表示，「拜登的當選不會從根本上對中國領導人的核心政策產生影響」，他還說，這些政策「是由習近平越來越強硬的統治......施加於中國社會所有層面的願望所驅動的」。

康乃爾大學政治學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）說，「病毒肆無忌憚的蔓延，以及美國持續的政治動盪，加強了北京眼裡的美國正在衰落的看法......中國領導層在抵制國際壓力方面正變得越來越有信心」。

事實上，美國大選前夕，中共主要黨刊《求是》發表了習近平今年4月的一個講話，他闡述了自己的戰略，中國應該加強本國在產業供應鏈上的主導地位，將其作為威懾外國保護主義威脅的潛在武器。

其二：拜登罕有對習近平口出惡言

拜登在巴馬政府任副總統時，與習近平交往甚深。但《紐約時報》指，與當年相比，拜登如今對中國的看法已變得強硬很多；其中，拜登曾在競選活動中把習近平稱為「惡棍」，並發誓會更有力就人權問題針對中國。

報道推斷，拜登似乎有意保留特普採取的許多最嚴厲的措施，包括關稅以及技術方面對中國的限制。

其三：拜登更善於運用外交圍堵手段。

《紐約時報》形容，拜登會與歐洲及其他地區的盟友同心協力，可能更有效地對抗中國日益增長的經濟和軍事實力。

事實上，另外許多評論都指出，拜登與特朗普相比更能團結盟友遏制中國。

分析指，被指價值觀與拜登相近的《紐約時報》這篇文章，拼湊出一個邏輯：中國強硬對外政策引起美國警惕，拜登對中國看法已改變，美國加緊與中國競爭，拜登甚至會加大拉攏盟友圍堵中國的力度。中美關係由是不樂觀。

但《紐約時報》亦指出，拜登的勝選讓一些人抱有希望，相信中美至少可在某些問題上恢復合作，尤其是氣候變化，以及北韓和伊朗的核擴散問題。

責任編輯：鄧國強

上一篇文章

【雙11】疫情下中國式網購節成雙刃劍 消費模式惹擔憂

下一篇文章

內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
【美國大選結果】拜登宣布當選後 中國外交部這樣回應
【美國大選結果】拜登宣布當選後 中國外交部這樣回應
【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？
【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？