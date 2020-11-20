  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (五) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京女子為了這件事 兩年內不惜結離婚28次

社會熱點 18:54 2020/11/20

分享：

北京市2010年實施「限牌令」後，車牌一牌難求。以10月26日北京市小客車指標「搖號」為例，約3,120人搶一個指標。「僧多粥少」就引發不法之徒藉此謀利，一些搖到車牌的人高價轉賣到黑市，透過假結婚辦過戶。其中一女子，自2018年以來已辦理結婚、離婚多達28次，變更過戶車輛23輛。

先結婚再過戶 離婚後付尾款

所謂假結婚辦車牌，就是先跟擁有北京車牌指標的人辦理結婚，然後辦理車牌指標過戶，過戶後再辦離婚，藉此鑽法律漏洞。

北京市公安局官方微博「北京發布」9日通報，今年以來，以結婚為手段過戶京牌指標違法犯罪持續高發，嚴重破壞社會管理秩序。對此，北京市公安局組織「平安3號行動」展開打擊整治。

通報稱，截至11月6日，共抓獲嫌犯166人，其中124人以結婚為手段騙取、買賣北京市小客車指標的違法犯罪行為，因涉嫌「買賣國家機關公文罪」已被公安機關依法刑事拘留，並起出結（離）婚證及大量電子轉帳記錄。

BLACKPINK被指違規接觸大熊貓幼崽 網民怒：養不好就接回來（有片）

【內地富二代】王思聰深夜現身路邊攤親自炒飯 真相是這樣（有片）

【內地富二代】王思聰夜店約會靚女 豪擲200萬買「黑桃A」（組圖）

北京警方指出，「黑中介」利用街頭廣告、QQ、微信等發布訊息，買方透過「黑中介」，與指標持有人取得聯繫，繳納訂金。雙方以合法方式結婚，變更指標後，再辦理離婚手續，並支付尾款，「黑中介」與指標持有人再按比例分錢。

通報並指出，涉案人員存在短期內多次、頻繁結離婚的現象，從而變更過戶一定數量的指標。例如，26歲的白姓女子自2018年以來結離婚17次，變更過戶車輛15輛；37歲的勵姓女子2018年以來結離婚28次，變更過戶車輛23輛。

責任編輯：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

罪行 QQ 微信 微博 北京 經濟 廣告 結婚 離婚

上一篇文章

揭幕5年「中美友誼屋」從風光到破落 媒體：兩國關係縮影（組圖）

下一篇文章

呂良偉主演 「天下無拐」上映前夕緣何突遭煞停？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

揭幕5年「中美友誼屋」從風光到破落 媒體：兩國關係縮影（組圖）
揭幕5年「中美友誼屋」從風光到破落 媒體：兩國關係縮影（組圖）
呂良偉主演 「天下無拐」上映前夕緣何突遭煞停？
呂良偉主演 「天下無拐」上映前夕緣何突遭煞停？
【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫 中國再傳好消息
【新冠疫苗】科興新冠疫苗可達快速免疫 中國再傳好消息
【中國疫苗】新冠疫苗外交啟航　首批12萬劑運抵巴西
【中國疫苗】新冠疫苗外交啟航　首批12萬劑運抵巴西
【30秒被KO】「太極大師」馬保國剛歸隱又復出：拍功夫電影（有片）
【30秒被KO】「太極大師」馬保國剛歸隱又復出：拍功夫電影（有片）
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林
30秒遭路人打暈 「太極大師」馬保國宣布遠離武林