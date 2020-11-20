北京女子為了這件事 兩年內不惜結離婚28次

北京市2010年實施「限牌令」後，車牌一牌難求。以10月26日北京市小客車指標「搖號」為例，約3,120人搶一個指標。「僧多粥少」就引發不法之徒藉此謀利，一些搖到車牌的人高價轉賣到黑市，透過假結婚辦過戶。其中一女子，自2018年以來已辦理結婚、離婚多達28次，變更過戶車輛23輛。

先結婚再過戶 離婚後付尾款

所謂假結婚辦車牌，就是先跟擁有北京車牌指標的人辦理結婚，然後辦理車牌指標過戶，過戶後再辦離婚，藉此鑽法律漏洞。

北京市公安局官方微博「北京發布」9日通報，今年以來，以結婚為手段過戶京牌指標違法犯罪持續高發，嚴重破壞社會管理秩序。對此，北京市公安局組織「平安3號行動」展開打擊整治。

通報稱，截至11月6日，共抓獲嫌犯166人，其中124人以結婚為手段騙取、買賣北京市小客車指標的違法犯罪行為，因涉嫌「買賣國家機關公文罪」已被公安機關依法刑事拘留，並起出結（離）婚證及大量電子轉帳記錄。

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北京警方指出，「黑中介」利用街頭廣告、QQ、微信等發布訊息，買方透過「黑中介」，與指標持有人取得聯繫，繳納訂金。雙方以合法方式結婚，變更指標後，再辦理離婚手續，並支付尾款，「黑中介」與指標持有人再按比例分錢。

通報並指出，涉案人員存在短期內多次、頻繁結離婚的現象，從而變更過戶一定數量的指標。例如，26歲的白姓女子自2018年以來結離婚17次，變更過戶車輛15輛；37歲的勵姓女子2018年以來結離婚28次，變更過戶車輛23輛。

責任編輯：尹航

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