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雙11爆買式消費有辣有唔辣 穩經濟VS控風險

經濟脈搏 18:31 2020/11/10

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第12次中國網購狂歡式節日「雙十一」即將到來，外界雖希望「雙十一」能刺激消費，提振經濟，使第四季度GDP增速回復到疫情前水平，但「雙十一」引來的過渡消費，卻可能帶來網貸泛濫，使人很容易掉入消費金融陷阱。

過去10年來，「雙十一」當天的成交量都保持著兩位數的高增長。網上購物在疫情中也展現出超強「免疫力」，在整體消費需求疲弱下，前三季度中國網上零售額超過8萬億元，按年增長9.7%，增速比上半年加快2.4個百分點。

而在「雙十一」的刺激下，不僅阿里系的淘寶、天貓迎來大額交易，其他網購平台以及線下門店也有望收益。這種「溢出效應」使第四季網上零售額增長有望達到兩位數，一定程度上提振了往年第四季度的中國消費數據。因此，外界都希望「雙十一」能刺激消費，提振經濟。

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不過，「雙十一」也被指令消費者容易跌入金融陷阱，今年「雙十一」允許消費者提前支付定金鎖定商品，到11月11日再支付尾款，通過這種方式，網購平台可以實現延長預售期、拆分付款以刺激消費欲的目標，提高最終成交額。但這種方式帶來的過度消費也使網民自嘲「白天打工人，晚上尾款人」、「下單一時爽，尾款火葬場」。

過度消費背後，有各類消費貸和現金貸產品推波助瀾。無論是螞蟻旗下的「借唄」和「花唄」，還是京東旗下的「白條」，以及騰訊、小米、美團、蘇寧，中國互聯網巨頭幾乎都推出自家的現金貸和消費貸產品，並且用快速批核、無抵押、高額度、現金返款等方式吸引消費者使用。

對於消費者個體而言，網貸泛濫下很容易掉入消費金融陷阱，拆東牆補西牆，過度負債。對於整個經濟體而言，網絡小貸業務公司通過高槓桿撬動遠超自身出資額的貸款，推高系統性風險。

以螞蟻為例，其招股書中披露，2020年上半年，由金融機構進行放款或已實現的資產證券化的比例合計約為98%。螞蟻用這種方式，通過360億元的資產撬動了近2萬億的聯合貸款，自己卻只承擔較小的風險。

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責任編輯：游昊雲

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