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【中美科技戰】拜登料延續對華科企嚴厲政策　華為解禁或無望

國情動向 17:47 2020/11/10

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美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出大選，他入主白宮後會否延續特朗普對中國的強硬政策，備受關注。分析普遍認為，拜登可能會堅持對華為等中國科技巨企的嚴厲政策，受制於國會兩黨反華情緒，不太可能解除現時禁令。

據路透社，美國智庫彼得森國際經濟研究所的研究員馬永哲（Martin Chorzempa）認為，如果拜登想要撤回那些已經採取的行動，「國會將會大力阻止」。

【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？

【拜登當選】拜登入主白宮  華為噩夢會否終結看兩關鍵

在特朗普任內，中美科技戰愈演愈烈，美國已對中國電訊設備巨頭華為、短片社交平台TikTok等實行單邊遏制措施。至於拜登，曾對TikTok蒐集美國人的數據表示過擔憂，也不支持讓中國企業參與5G網絡等美國關鍵基礎設施。

不過，報道指出，拜登鮮少透露他對華為政策立場的細節，尚不清楚他會否繼續將華為列入貿易黑名單。

報道引述分析人士和內部人士說，拜登的顧問之間有嚴重分歧，或會妨礙他在這些問題上的決定。有了解拜登競選團隊政策想法的消息人士稱，有些資歷較深的人士，認為自己是自由派和進步力量，相信自由貿易能夠促進繁榮，對所有人都有利，但支持自由派參議員桑德斯和沃倫的群體，則持更強的懷疑態度。

此外，拜登的團隊也可能面臨科技界遊說，促使其放鬆對中國企業的管制。美國學者卜大年（Dan Blumenthal）指出，科技界對拜登的支持勝過特朗普，因此將施壓要求放鬆部分出口管制，以及對華為的半導體銷售。

一些中國觀察人士預計，拜登就任後情況不致那麼混亂。美國戰略與國際研究中心（CSIS）專家劉易斯（James Lewis）形容，政策目標方向不變，路徑更為平緩。

【華為禁令】「去美國化」芯片短期難造 華為這招應對

華為求生存迎最艱難兩年 任正非提做兩件事打贏「殲滅戰」

責任編輯：林佩怡

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