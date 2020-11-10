習近平：多邊主義必將戰勝單邊主義

國家主席習近平周二（10日）以視像方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議，並發表講話，強調互利合作必將取代零和博弈，多邊主義必將戰勝單邊主義。

今次上合組織會議由俄羅斯主辦，以視像方式舉行。據新華社點，習近平表示，人類生活在同一個地球村，各國利益休戚與共、命運緊密相連。各國人民對美好生活的嚮往更加強烈，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。

他說，歷史已經並將繼續證明，睦鄰友好必將超越以鄰為壑，互利合作必將取代零和博弈，多邊主義必將戰勝單邊主義。並稱要以實際行動踐行多邊主義、完善全球治理、維護國際秩序。

▲ 習近平（資料圖片）

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他稱，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。中國正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建設更高水平開放型經濟新體制。中國將堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，歡迎各方積極深化對華合作。

他又指出，要堅定支持有關國家依法平穩推進重大國內政治議程，堅定支持各國維護政治安全和社會穩定，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。

另外，在新冠肺炎疫情下，習近平強調，要加強各國聯防聯控，支持彼此抗疫努力，深化疫情監測、科研攻關、疾病防治等領域交流合作。中方倡議成員國疾控中心設立熱線聯繫，中方願積極考慮上合組織國家疫苗需要。

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責任編輯：林佩怡

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