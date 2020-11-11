▲ 【新冠疫苗】巴西警察：中國疫苗試驗者 其實死於自殺

北京科興生物公司疫苗CoronaVac在巴西進行最後階段人體試驗，因一名志願死亡、其死亡時間在接種疫苗之後，巴西國家衛生監測局因此宣布暫停試驗；此舉引發爭議，原因是志願者的死因尚待釐清。有巴西電視台引當地警方指稱，志願者其實死於自殺。

巴西國家衛生監測局（Anvisa）當地時間9日晚上指出，10月29日接獲一名志願受試者出現嚴重不良反應死亡的通報，決定暫停CoronaVac在巴西的試驗。

巴西衛生部國家研究道德委員會（Conep）協調員韋南西奧（Jorge Venâncio）表示，分析了志願者死亡的資料後，評估沒有必要暫停測試，但仍需由獨立的國際安全委員會就志願者死亡問題提出意見。

現場在寓所 死者身傍有瓶藥

根據巴西環球電視台（TV Globo）今天接獲的警方報告指出，參加中國疫苗測試的志願者死因是自殺。

根據10月29日下午4時2分在聖保羅市西區警局登記的警方報告，員警接獲報案處理一起屍體事件。抵達公寓後，發現一名32歲男子陳屍在浴室的地板上，他的手臂附近有一個針筒和幾瓶藥。之後，死者的屍體被轉移到法醫研究所，驗屍報告尚未公布。

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巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）早已公開反對採購中國製新冠肺炎疫苗的立場，國家衛生監測局宣布暫停試驗後，更在社交媒體慶祝說，「博索納羅又贏了一次。」引起各界批評。

CoronaVac是北京科興生物公司（Sinovac）與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發對抗新冠病毒疫苗，目前在巴西進行最後階段人體試驗。

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報道指，博索納羅將聖保羅州長多利亞（João Doria）視為2022年總統選舉的可能對手，所以對多利亞發動政治戰，並對中國疫苗各種貶低。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）表示，將有關疫苗的討論政治化，只會造成錯誤資訊。科學沒有政治偏好，不能有仇外心理、以來源歧視疫苗。只要研究結果證明疫苗的安全性和有效性，就是好的疫苗，「我們的目標必須是對抗病毒和拯救生命」。

事件變成巴西政治角力

巴西科學問題研究所（Instituto Questão de Ciência）所長、微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）也批評博索納羅的言論阻礙科學進步和公眾對疫苗的信心，使國家兩極分化，將科學當成一種權力鬥爭，製造政治爭端。「所有經過測試和批准為安全和有效的疫苗都是必要的，對民眾有用，我們不會只給巴西民眾接種一種疫苗。」

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巴西環球電視新聞網（GloboNews）政治經濟評論家克魯斯（Valdo Cruz）指出，連博索納羅的親信也認為，博索納羅在詳細死因調查釐清之前，就將暫停中國疫苗測試政治化，很可能變成搬石頭砸自己的腳，因為疫苗攸關全民福祉與利益，不應輕率看待。

9月中旬，英國牛津大學（Oxford）和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發抵抗新冠肺炎的實驗疫苗ChAdOx1 nCoV-19，有一名在巴西參加第3階段人體試驗的志願。

責任編輯：鄧國強

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