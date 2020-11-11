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美台經濟對話下周舉行 討論確保供應鏈、5G安全等

國情動向 10:40 2020/11/11

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美國國務卿蓬佩奧周二（10日）宣布，下周五（20日）舉行美台經濟繁榮夥伴對話，美方由國務次卿克拉奇（Keith Krach）領軍，對話內容將包括確保可靠的供應鏈與5G安全。

據台灣的外交部，對話在華府及台北兩地同時舉行，台灣經濟部政務次長陳正祺將率團到美參加實體會議，其他官員在台北視像參與討論。據了解，此次雙邊對話為期1天。

台灣的外交部又形容，本次對話是台美經濟關係的重大里程碑，彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，將展開更緊密、更廣泛的合作。

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蓬佩奧表示，對話有助美台增進各方面合作，並表明美國與台灣這個蓬勃民主和可靠夥伴的經濟關係，堅強且持續茁壯。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）8月底宣布將成立美台經濟暨商業對話後，雙方於9月克拉奇訪台期間，曾就正式啟動對話細節交換意見。台灣方面表示，經過密集磋商，雙方決定就全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題討論。

這次對話恐惹北京反彈，外交部曾多次要求美方停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來。

拜登對台政策 料維持較密切經濟關係

另外，美國大選結果尚未完全確定，多個主流媒體上周六推算拜登勝出大選後，拜登宣布自己勝選。外界關注拜登對台政策。

對於美台這次對話，能否確保未來拜登新政府也會接受？陳正祺今日表示，以歷來跟美國交往經驗，美國政策的延續性跟一貫性，應該不會有太大變化。

路透社引述分析人士也預期，拜登政府料將繼續與台灣維持較密切的經濟關係。美國喬治梅森大學的台灣問題專家韋傑理（Gerrit van der Wees）更認為，拜登政府將希望加強這類倡議。前任美國在台協會處長包道格（Douglas Paal）亦稱，從拜登身邊許多人士長期與台灣友好的情況來判斷，諸多跡象表明拜登政府與台灣之間將繼續維持良好關係。

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