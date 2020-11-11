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日本為溝淡中國 推動印度無條件加入RCEP

國情動向 11:18 2020/11/11

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日本、中國、東盟地區等15國預計本月15日召開視像高峰會議時，將正式簽署全球最大貿易協議「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，日本媒體報道，日本正主導推動在協議內，列進特殊文件，讓印度幾乎可以無條件隨時加入。這一舉動，意在溝淡（稀釋）中國在協定內的存在。

日本產經新聞報道，日本、中國、韓國與東盟等15國今天召開部長級會議，討論簽署「區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）」。

會中將討論讓已表明不參加RCEP談判的印度，幾乎可以無條件隨時加入RCEP的特殊文件；預定15日召開的RCEP視訊高峰會上將正式宣布此事，預料也將簽署RCEP。

印度如不加入全球最大貿易協議 削弱RCEP

報道說，日本在意中國崛起，因此主導這份特殊文件的擬定。

RCEP於2012年由16個國家開始協商，但是印度憂心大量廉價中國貨入侵，去年11月退出談判。

日本力勸印度不要退出RCEP談判，在印度決定退出談判後，日本提議擬定特別文件，讓印度得以以較容易參加的方式參加RCEP。RCEP原則上在一定的期間不同意新會員加入，但特別文件將明載把印度列為例外。

報道說，日本之所以希望印度參加RCEP，主要是在意中國動向，因此將此當成外交戰略一環。

印度如留在RCEP 日本認為可抑制中國崛起

據了解，RCEP參加國當中，佔1成國內生產總值（GDP）及近4成人口的印度如果退出RCEP，中國在RCEP參加國當中的存在感將相對地增大，如果留下讓印度參加之道，可抑制中國崛起。

而且，印度與美國、澳洲都是日本倡議的「自由且開放的印度太平洋」構想的主軸要角，日本外務省官員透露，日本政府認為，印度能參加RCEP的話，有助於推動以自由貿易為主的自由開放的印太發展。

【知識庫：何謂RCEP】

區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP），是由東盟10國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨）於2011年11月第19屆東盟高峰會通過後發起，共邀請與東盟簽有自由貿易協定的日本、中國、韓國、印度、澳洲、新西蘭等6個國家參與。但印度其很退出談判。

RCEP於2013年5月正式開始談判，依據RCEP官方文件《RCEP談判指導原則與目標》，RCEP的談判內容將包含貨品貿易、服務貿易、投資、經濟與技術合作、智識產權、競爭政策、爭端解決等議題，原本預計在2015年年底完成談判，但後來推遲。

RCEP的談判包含下列幾項原則：（1）東盟中心性，即強調以東盟十國為談判核心；（2）與WTO一致性，即盡可能遵循WTO的規範，避免排除其他國家的商品進入其市場而形成區域壁壘的情形；（3）在既有的5個東盟加一（東盟加中國、日本、韓國、印度、澳紐）的基礎上，再進一步深化、廣化貿易自由化的程度；（4）談判過程具彈性，降低談判的門檻（5）給予東盟中較低度發展的國家特殊與差別待遇（6）開放性，允許未參與RCEP談判之國家或經濟體在RCEP完成諮商後加入。

責任編輯：鄧國強

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