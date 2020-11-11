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【TikTok禁令】期限前夕 字節跳動提上訴挑戰美國強制出售令

國情動向 11:36 2020/11/11

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美國總統特朗普早前發布行政令，要求字節跳動出售旗下短片分享平台TikTok在美業務，限期將於周四（12日）屆滿。在期限前夕，字節跳動周二（10日）在美國的法院提出上訴，挑戰特朗普的行政令。

TikTok尋求美國法院介入強制出售事宜。TikTok在聲明中稱，由於不斷收到新的要求，其所提出的解決方能否被接受還不明朗，因此要求將行政令延期30天，但未獲延期，只能上訴法院以捍衛權利。

【中美角力】TikTok交易審批進展緩慢 傳可能延至大選後

【TikTok】姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停

早前字節跳動協議將約20％TikTok的股份，出售給甲骨文公司和沃爾瑪，據報因白宮變動及禁令法律質疑，協議陷入停滯。TikTok表示，接近兩個月以來，已提供詳細的解決方案以期最終達成協議，但未收到有關數據隱私和安全框架的反饋 。

特朗普政府以國家安全為由封殺TikTok，但美國商務部要求禁止TikTok在美交易的禁令，上月底遭美國賓夕法尼亞州地區法院法官下令暫緩執行。在9月底，美國聯邦法官也暫緩對TikTok的下架令。

美封殺TikTok再遇挫 賓夕法尼亞法官下令暫緩執行

【TikTok】美法官叫停TikTok禁令 華府提出上訴

【TikTok賣盤】美法官阻下架令：特朗普封殺TikTok或逾越法律

責任編輯：林佩怡

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