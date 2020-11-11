【雙11】雙11點止得網購？ 重溫5件雙11經典冏事（組圖）

雙11又來了，除上淘寶、天貓等網站網購外，多年來都發生過不少冏事，馬雲Cosplay、淘寶中伏，甚至有人淘到耳聾。每年雙11大家關心的除有甚麼優惠外，前一天「狂歡晚會」亦是話題之一。因每次都會邀請不同名人參與，有時連馬雲都會親自粉墨登場。此外，更會有人默默期待，今年網民的中伏報告，一起來回顧一下，歷年網購發生過的冏事吧。

1）馬雲呼籲每年雙十一全國放假

2019年雙11為星期一，有見網民隔天還要早起上班，無法熬夜網購，馬雲當時提出，希望每年雙十一全國可以放半天假

2）馬雲成cosplay達人

馬雲在2017的年會上，曾扮Micheal Jackson出台跳舞，在2009年的年會則以Lady Gaga造型登台唱《Can You Feel the Love Tonight》，更曾扮過白雪公主

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直播雙11狂歡晚會 鄧紫棋陳奕迅等參演（附鏈結）

雙11爆買式消費有辣有唔辣 穩經濟VS控風險

3）雙11「狂歡晚會」曾邀請高比拜仁、碧咸出席

高比拜仁、碧咸等名人曾出席前一晚「狂歡晚會」，卻令網民一頭霧水，不知道他們跟網購有何關係

4）淘到耳聾

浙江杭州一名35歲的李姓女子，連續3日不眠不休看網紅帶貨直播及網購攻略，結果左耳出現突發性耳聾

5）中伏旺季

每年雙11網民瘋狂購物，總會有人買了一大埋中伏雷品回來。因此在淘寶網購時，遇到再愛再平的貨品也敬請擦亮眼睛，停一停諗一諗，也要認清信譽良好的店家

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責任編輯：游昊雲

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