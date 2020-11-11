內地年度十大熱詞出爐 有關疫情、出pool和職場 你有無共鳴？

一年又步入尾聲。歲歲年年花相似，而人們的關注焦點不同，今年必定離不開「疫情」。內地公布2020年度十大網絡熱詞，包括與疫情有關的「逆行者」、「雲監工」，還有與職場相關的「打工人」，與單身男女有關的「雙節棍」、「工具人」等。你對哪個最有共鳴？

逆行者

疫情在武漢肆虐時，醫護人員迎難而上，被讚為逆行者。此外，救火消防員、抗洪戰士、抗震志願者等等，都可被稱為逆行者，意指和平年代的英雄楷模。

雲監工

同樣是在抗疫期間，在火神山和雷神山醫院的建造過程中，超1億網友看直播「監工」，盯著挖土機、叉式起重車的工作進度。無獨有偶，今年天貓雙十一開啟的快遞直播，也吸引了超1億人次的「雲監工」。

打工人

作為返工一族，無論藍領白領，都在自稱打工人。後來，連明星網紅也加入自嘲行列。這是一種黑色幽默，也是成年人在職場競爭和生活重擔雙重壓力下的強烈共鳴。

在打工人的經典語錄中，既包括為自己加油打氣，也包含對現實的無奈跪低。「生活中有80%的痛苦來源於打工，但不打工就會有100%的痛苦來源於沒錢。」

▲ 墻上的宣傳標語被打工人用來自嘲（網上圖片）

工具人

職場工具人，是公司中的小透明，處事秘笈就是「收到」「明白」；情場工具人，是女神的千斤頂，連做備胎的資格都沒有，低到塵埃任她差遣……工具人的本質是人格被物化，失去了自我被當成工具使用。

▲ 職場工具人，是公司中的小透明，處事秘笈就是「收到」「明白」（圖片來源：台劇《命中注定我愛你》）

雙節棍

其實，「雙十一」的起源與購物促銷無關，本意是指光棍（單身）。今年國慶撞正中秋，網上流傳著一個段子，過完雙節還是光棍就叫「雙節棍」。巧合的是，脫胎於「光棍節」的天貓雙十一今年也變成了「雙節棍」（分兩個促銷期）。雙節棍一詞再度走紅，並被延伸為「過兩個雙十一還是單身的人」。

其他熱詞還包括，意指年輕人的「後浪」；「集美」既諧音為「姐妹」，又指「集美貌與才華於一身的女子」；抬著棺材跳舞的黑人小哥被稱為「專業團隊」。

▲ 抬著棺材跳舞的黑人小哥被稱為「專業團隊」（網上圖片）

雙十一期間瘋狂下定金，但交付尾款時才發現荷包空空的「尾款人」；在歌曲評論區包含大量消極情緒的「網易雲音樂」APP，被稱為「網抑雲」，意指看到那些消極評論會感到抑鬱。

責任編輯：尹航

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