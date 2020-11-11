中國副外長回應美國大選 稱現在談「拜登政府政策」早了點

美國大選結果尚有爭議，彭博報道，中國外交部副部長羅照輝周三（11日）表示，現在講「拜登政府政策」稍微早了點，可以再等一等。

他提到，注意到拜登宣布當選美國總統，強調美國大選結果會按照美國法律做出確定。又希望美方能同中方相向而行，管控分歧，聚焦合作，雙方朝著正確軌道向前發展。

▲ 中國外交部副部長羅照輝回應拜登宣布當選。

羅照輝在一場介紹總理李克強出席東亞合作領導人系列會議的吹風會上，作出以上表述。

多國祝賀拜登 中方審慎

多個主流媒體上周六推算拜登勝出大選後，拜登宣布自己勝選。隨後，加拿大、英國、德國、法國、日本、南韓等都向拜登表示祝賀。中國、俄羅斯等則未恭賀拜登。而事實上，美國總統特朗普仍未認輸，競選團隊向多個地區法院入稟。

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拜登宣布當選後 中國外交部這樣回應

中國外交部發言人汪文斌周一（9日）表示，注意到拜登已經宣布成功當選。「我們理解，大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。」中方將按照國際慣例辦理。他稱，中方歷來主張中美雙方應該加強溝通對話，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作，推動中美關係健康穩定發展。

據俄羅斯衛星通訊社，羅照輝周三回應記者提問時稱，一個穩定發展的中美關係符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。中方對美國的政策是一貫明確，致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。

他又批評，最近一段時間以來，美方在涉及疫情、台灣、涉港、涉疆、涉藏、經貿、科技、人文交流的問題上，不斷干涉中國的內政，損害中國的利益，破壞中美關係；又以涉港問題制裁4名政府官員，並將「東伊運」從恐怖組織名單中移除，是非常混賬的做法。中方就所有這些問題已多次表明嚴正立場，並做出堅決有力的回應。

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責任編輯：林佩怡

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