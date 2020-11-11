【中美5G角力】巴西政府支持美「清潔網絡」 但業界不願棄華為

在中美科技戰下，美國拉攏盟友加入針對中國的「清潔網絡（Clean Network）」計劃，並敦促不要使用華為5G設備和技術。巴西政府周二（10日）宣布支持「清潔網絡」提議，但據報業界不願意剔除華為。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）到訪巴西，期間建議巴西不要從華為購買5G電訊網絡設備，形容華為是「中國實施全球監視的骨幹」。

在克拉奇會見巴西外交部官員後，美巴兩國發表聯合聲明。路透引述聲明稱，巴西支持美國提出的「清潔網絡」提議中所包含的各項原則。

蓬佩奧：近50國加入「清潔網絡」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二在華盛頓表示，已經有近50個國家、170間電訊公司，加入美國領導的「清潔網絡」，當中包括許多世界領先的公司。他說，剛收到消息巴西的政府支持「清潔網絡」原則，有信心雙方在不久的將來簽署諒解備忘錄。

「清潔網絡」倡議旨在建立全球數字聯盟，將美國認為的、受中國政府操縱的技術排除在外。美國政府高層並繼續敦促盟友不要使用華為5G。華為一再否認自家設備構成安全風險。

美國政府已經提出向巴西電訊公司提供資金，以購買華為以外的其他公司5G設備，如諾基亞（Nokia）及愛立信（Ericsson）。

不過，巴西電訊商似乎不領情。據業內消息人士表示，巴西四大電訊商上周沒有出席美國大使館邀請與克拉奇會面，因為該邀請「與自由市場的選擇不符」。事實上，在明年拍賣5G頻譜特許權前，這些電訊商已經在測試華為的設備，並表示不願剔除任何可能的供應商。

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責任編輯：林佩怡

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