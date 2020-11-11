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中澳緊張之際　 澳企進博會接40億美元礦石訂單

經濟脈搏 14:41 2020/11/11

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中國對鐵礦石的需求量巨大

中澳的關係因新冠肺炎、地區問題等，近半年間急轉直下，北京陸續叫停採購多類澳洲商品。但需求量極大的鐵礦石，就暫未受到影響。澳洲鐵礦石開採集團Fortescue Metals Group，在上海舉行的進博會上，與中國鋼鐵企業、金融機構簽署了12份探購鐵礦石的諒解備忘錄，價值約40億美元。

FMG集團周一（9日）重申與長期合作夥伴和大股東中國湖南華菱鋼鐵集團的交易，同時與中國銀行達成了戰略合作關係。該集團的未來的買家，將包括內蒙古、遼寧，以及湖南的企業。FMG集團總裁基恩表示，中國強勁的鋼鐵生產需要持續的鐵礦石供應，這推動集團第3季的出貨量升至4,430萬噸的新高。

【中澳】中國周五起暫停進口7種澳洲產品？ 澳官員籲企業這樣做

【中澳】中國停買一系列澳洲貨？外交部回應 促澳反躬自省

另一家澳洲大型企業的生產數據也顯示，中國對澳洲鐵礦石的需求並未出現下滑，且目前中國的鐵礦石需求正處於創紀錄水平。

中國近年對鐵礦石的需求強勁，約56%來自進口，而澳洲鐵礦石供應佔中國整體供應的60%。今年上半年，中國的鐵礦石需求按年增長5,000萬噸，並帶動價格上漲。而作為鐵礦石其中一個主要生產地的巴西，因新冠肺炎疫情未受控，鐵礦石出口大幅減少，迫使中國轉向澳洲購買更多此類商品。

內媒曾分析指，全球的鐵礦石供應，主要由4間企業主導，即所謂的「四大礦山」：巴西淡水河谷、澳大利亞力拓、必和必拓，以及FMG集團。中國國內雖然也有出產，但不論產量、質素，還是開採成本，都遠非上述企業的對手。在澳洲經常拿鐵礦石當籌碼，報復中國的情況下，中國企業應團結增強議價權，或仿傚日本參股海外的礦山，通過利益捆綁的方式，保障資源供應安全。否則一旦外部供應發生變動，中國的鋼鐵工業可能陷入「斷糧」困境。

【中澳緊張】澳洲一華人社團領袖被控 為《反外國干涉法》首例

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責任編輯：陳建錫

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