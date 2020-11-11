【拜登當選】歐盟用這句話站隊拜登　強化跨大西洋抗中國？

美國大選結果明朗化，民主黨拜登手握入主白宮所需的選舉人票。拜登宣布自己當選後，歐盟執委會副主席、外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在個人網誌上撰文，表示歐盟「已經準備好」，與拜登政府合作，應對中國在不公平貿易等領域上的威脅，乃至南海等問題。

觀察者指，歐盟這一站隊動作，說明共同應對中國的「跨大西洋聯盟」，已經有了初步成形的跡象。

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博雷利在網誌上提到，歐盟與美國有許多必須密切合作的地方，鑒於美國2黨對中國的共識，歐盟已預期將與拜登政府，在應對中國上的緊密合作，包含「不公平貿易」，以及安全等美歐共同關心的各種挑戰，歐盟已經準備好就此議題與美國對話。

除了中國問題之外，博雷利還提到，歐盟希望能與美國就南海、東海、5G技術等議題，以及人工智能（AI）等領域進行合作。

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據報道，前歐盟駐美大使奧沙利文（David O’Sullivan）也在近日投書《愛爾蘭時報》（The Irish Times），指中國將是歐美雙方最重要的議題，鑒於雙方要一起應對既是夥伴，卻也是競爭者甚至敵手的中國的崛起，歐盟必須要主動向拜登政府提出跨大西洋方面的架構方案。

歐盟一直以來，都希望與中國達成投資協議，以解決中國長期以來的市場准入、公平競爭、可持續性發展等問題，儘管雙方曾矢言要在今年底前完成，但是目前進度依然甚微。

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責任編輯：鄧國強

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