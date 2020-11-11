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【雙11】新冠疫情停不了 雙十一拯救2600外企？

經濟脈搏 14:53 2020/11/11

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雙11購物節今持續進行，阿里天貓已打破去年交易額衝破3700億元（人民幣，下同），今年超2600個外國商家首次亮相。《華盛頓郵報》指出，今年雙11購物節不同於往年，世界大部分地方還飽受新冠疫情困擾，内地成了全球唯一的主要增長引擎，各國企業指望内地消費者幫他們「回血」。

每年雙11銷售額水漲船高，最近幾次秒殺黑色星期五、亞馬遜會員日（Prime Day）加起來的戰績，國外商家對這個世界上最大的購物盛典興趣逐年增長，外媒觀察雙11也成了常態。

值得注意，由於今年新冠病毒全球大流行，率先走出疫情的中國轉向內需消費。在外媒眼中，雙11的意義是「中國經濟復蘇。」即使中美關係生變，今年有越來越多美國商家主動加入雙11，希望給受疫情打擊的慘淡美國國內銷售額增溫。

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世界各國賣家也願主動學習内地電商平台的玩法，内地電商平台越來越國際化。今年超2600個外國商家首次亮相，不止是折扣，還有更多「玩法」，比如遊戲促銷、直播、預購、分期、閃購等銷售模式，外商可以自由選擇適合的策略。

該報道也引述《華盛頓郵報》10日文章，內容指出，今年雙11最大的不同，是大形勢（landscape）變了，當世界大部分地方還在飽受新冠疫情困擾時，中國成全球唯一主要增長引擎，各國企業指望中國消費者幫它們「回血」部分損失的銷售額。

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責任編輯：游昊雲

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