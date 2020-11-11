【雙11】內地敏感時刻提電商「反壟斷」 釋放這個重磅訊號

國家市場監管總局近日公布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，發布的時間節點引人關注，因上周監管機構突然叫停螞蟻集團上市，現在又正值雙十一電商促銷季。《華爾街日報》引述觀點稱，監管機構正向網絡平台傳遞一個資訊，要求它們自律，並表示，上述草案可能意在推進中國未來五年鼓勵國內消費的計劃。

科技公司深入消費者生活 引發監管困境

依據《中華人民共和國反壟斷法》的相關規定，《意見稿》從「壟斷協議」、「濫用市場支配地位行為」、「經營者集中」、「濫用行政權力排除、限制競爭」這四個方面作為切入點，定義了何謂平台經濟領域的壟斷行為。

《華爾街日報》報道稱，在世界各地，政府部門都在對互聯網平台的快速增長和不斷上升的影響力做出反應，人工智能和大數據處理方面的進步引發了新的監管困境。通過電子商務和短影片應用，中國的科技公司在中國消費者的生活中已無處不在。

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內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南

該監管機構建議建立審查制度，以確保平台不濫用自身市場地位。根據這份草案，違規者可能會被要求剝離資產、技術或知識產權。網絡基礎設施和獲得許可的關鍵技術也可能受到相關部門的審查。

報道引述總部位於北京的GEN Law Firm律師He Jing表示，監管機構正在向網絡平台傳遞一個資訊，要求它們自律，並表示，上述草案可能意在推進鼓勵內需的十四五規劃。He表示，這一目標可能促使監管機構決定清理線上市場，確保競爭環境更加公平，消費者得到更好的保護。

阿里京東等新經濟股急跌

近年來，互聯網平台上的不公平定價和欺詐行為是令消費者受挫的一個重要原因。

攜程集團去年受到批評，因一名用戶指控，他在購買一張機票時被該公司多收取了相當於320美元。許多中國消費者指責攜程利用大數據「殺熟」（對於同一產品，已在該平台購買過產品的用戶所花費的價格要高於新用戶）。攜程否認這一指控，將該事件歸咎於發生了技術性錯誤。

中國消費者也表示擔憂，網上購物、外賣和網約車平台正在使用它們收集的用戶數據來進行歧視性定價。

受《意見稿》影響，以及疫苗有進展令科技股大挫，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 等互聯網巨頭大跌。

責任編輯：尹航

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