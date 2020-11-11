【中美芯片戰】美重手放鬆華為禁令？高通傳准供貨華為

中美科技戰仍在延燒之際，中國科技媒體36 氪引述知情人士報導，高通（Qualcomm）已獲得對中國通訊設備商華為供貨的許可證，成為繼AMD、英特爾、台積電、Sony 和豪威科技後，又一重量級半導體企業得到華為的芯片（又稱晶片）供貨許可。

高通上周三（4 日）發布2020財政年度四季度財報，Q4基於GAAP（Generally Accepted Accounting，通用會計準則）營收年增73%，至83.5億美元，其中，華為一次性支付的18億美元專利授權費，也為上季營收帶來貢獻。

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公布財報後，高通執行長Steve Mollenkopf證實，已向美國商務部申請向華為供貨的許可證，當時仍尚未獲准。

華為輪值董事長郭平之前曾在公開演說中表示，高通一直是華為的重要合作夥伴，一旦獲得美方許可，華為將樂於使用高通芯片來生產手機。

目前取得華為供貨許可的國際大廠包含AMD、英特爾、三星、台積電、Sony、豪威科技等。英媒此前報道稱，美國政府計劃放寬華為禁令，除了5G 基建業務外，未來將允許更多芯片供應商恢復供貨華為，包含用於手機的5G芯片，為華為的手機業務帶來一線生機。

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責任編輯：鄧國強

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