  • 24°C
香港時間 : 20201111日 (三) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美芯片戰】美重手放鬆華為禁令？高通傳准供貨華為

經濟脈搏 15:18 2020/11/11

分享：

中美科技戰仍在延燒之際，中國科技媒體36 氪引述知情人士報導，高通（Qualcomm）已獲得對中國通訊設備商華為供貨的許可證，成為繼AMD、英特爾、台積電、Sony 和豪威科技後，又一重量級半導體企業得到華為的芯片（又稱晶片）供貨許可。

高通上周三（4 日）發布2020財政年度四季度財報，Q4基於GAAP（Generally Accepted Accounting，通用會計準則）營收年增73%，至83.5億美元，其中，華為一次性支付的18億美元專利授權費，也為上季營收帶來貢獻。

【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告

【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這

    點擊圖片放大
    +5
    +4

公布財報後，高通執行長Steve Mollenkopf證實，已向美國商務部申請向華為供貨的許可證，當時仍尚未獲准。

華為輪值董事長郭平之前曾在公開演說中表示，高通一直是華為的重要合作夥伴，一旦獲得美方許可，華為將樂於使用高通芯片來生產手機。

目前取得華為供貨許可的國際大廠包含AMD、英特爾、三星、台積電、Sony、豪威科技等。英媒此前報道稱，美國政府計劃放寬華為禁令，除了5G 基建業務外，未來將允許更多芯片供應商恢復供貨華為，包含用於手機的5G芯片，為華為的手機業務帶來一線生機。

【華為禁令】「去美國化」芯片短期難造 華為這招應對

【芯片產業】中國日增200芯企？這個省最瘋狂 業界警示騙經費

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡 

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

【中美芯片戰】華為擬建自家芯片廠 工藝上全面「去美國化」

【華為禁令】美國傳局部解封華為 准向非5G業務供芯片

【華為5G】華為抗美秘密武器曝光  天罡芯片能撐到明年底

【芯片產業】首間芯片大學今南京揭牌 助打造千億產業群

硬件 創新科技及應用 科技產品 基建 科技戰 經濟 5G GAAP 專利 中國

上一篇文章

【雙11】內地敏感時刻提電商「反壟斷」 釋放這個重磅訊號

下一篇文章

國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南
內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南
拜登是否中國老友？紐時這樣回答自己的問題
拜登是否中國老友？紐時這樣回答自己的問題
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
拜登縱不張狂也不鬆手 瞄準4領域打中美科技戰
拜登縱不張狂也不鬆手 瞄準4領域打中美科技戰