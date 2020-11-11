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内地10月社融規模增量1.42萬億人民幣 勝預期（更新版）

經濟脈搏 16:10 2020/11/11

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中國10月社融規模增量1.42萬億元（人民幣，下同），預期1.4萬億元，前值3.48萬億元。中國10月新增人民幣貸款6898億元，前值1.9萬億元。中國10月M2貨幣供應按年升10.5%，前值10.9%。中國10月M1貨幣供應按年升9.1%，前值8.1%。中國10月M0貨幣供應按年升10.4%，前值11.1%。

初步統計，10月末社融規模存量為281.28萬億元，按年增長13.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加6663億元，按年多增1193億元；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣減少175億元，按年多減165億元。

委托貸款減少174億元，按年少減493億元；信托貸款減少875億元，按年多減251億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1089億元，按年多減36億元；企業債券凈融資2522億元，按年多490億元；政府債券凈融資4931億元，按年多3060億元；非金融企業境內股票融資927億元，按年多747億元。

内地10月社融規模增量1.42萬億人民幣 勝預期

中國9月社融增量3.48萬億元勝預期 經濟復蘇步伐繼續

10月末，廣義貨幣（M2）餘額214.97萬億元，按年增長10.5%，增速比上月末低0.4個百分點，比上年同期高2.1個百分點。狹義貨幣（M1）餘額60.92萬億元，按年增長9.1%，增速分別比上月末和上年同期高1個和5.8個百分點。流通中貨幣（M0）餘額8.1萬億元，按年增長10.4%。當月凈回籠現金1334億元。10月M2-M1剪刀繼續收窄，至1.4%，前值為2.8%。

10月末，本外幣貸款餘額176.26萬億元，按年增長12.8%。月末人民幣貸款餘額170.06萬億元，按年增長12.9%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高0.5個百分點。10月份人民幣貸款增加6898億元，按年多增285億元。

分部門看，住戶部門貸款增加4331億元，其中，短期貸款增加272億元，中長期貸款增加4059億元；企（事）業單位貸款增加2335億元，其中，短期貸款減少837億元，中長期貸款增加4113億元，票據融資減少1124億元;非銀行業金融機構貸款增加382億元。10月末，外幣貸款餘額9232億美元，同比增長15.6%。當月外幣貸款增加238億美元，按年多增250億美元。

中國8月工業消費投資超預期回暖 料經濟續穩步復甦

中國8月社融增量3.58萬億元遠勝預期 經濟復蘇步伐加速

中國5月社融增量3.19萬億元勝預期 M2增速與上月持平

責任編輯：游昊雲

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