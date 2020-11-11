  • 23°C
香港時間 : 20201111日 (三) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華為出售榮耀細節曝光  徹底如同外賣打包拎走

經濟脈搏 17:27 2020/11/11

分享：

華為出售榮耀細節曝光  徹底如同外賣打包拎走

華為計劃將旗下榮耀手機業務出售，以應對美國封殺令。儘管傳接盤者之一的神州數碼（深：000034）說尚達成協議，但內地媒體曝光更多賣盤方案細節，除了作價至少逾1000億元（人民幣，下同）外，交易完成後8000員工、乃至部份高管會遷出華為總部，轉到新公司；即連品牌＋業務＋人整體搬廠，如果外賣打包拎走。

市傳華為擬將旗下走中低檔路綫的手機品牌榮耀（HONOR），出售予手機經銷商神州數碼和深圳市政府牽頭的財團。但神州數碼在深交所公告稱，目前與華為未就榮耀出售一事達成任何協議。

內地高新科技產業媒體36氪報道表示，其中一位知情人士透露，交易價格根據去年榮耀60億元利潤，16倍PE來定，約為1000億元，收購方包括神州數碼、三家國資機構，以及TCL等公司組成的小股東陣營。

8000員工＋高管一起遷出　過渡到新公司

路透社稍早前也發佈消息稱，榮耀此次出售價格為150億美元，折合即1000億元。但另有知情人士對36氪稱，對照小米的市值，榮耀出售價格應訂於約2000億元。

「這場交易裡，大家持股相對平均，其中神州數碼股份最高」，上述消息人士透露，「榮耀管理層也全部持股」。

華為擬以千億售榮耀業務予深圳市政府、神州數碼等 避制裁？

【華為禁令】路透：華為洽談部分出售榮耀手機業務 競購方曝光

此前，曾有媒體報道，華為計劃出售榮耀部分股權，約35億美元、折合230億左右。但知情人士對36氪說，「這是上一階段的交易計劃，當時華為只打算出售榮耀三分之一股份，最新的計劃是出售整體業務」。

事實上，伴隨榮耀股權出售，榮耀手機團隊將迎來一次大的人員架構調整。另一位消息人士透露，榮耀8000名員工將從華為阪田總部搬出，整體搬往位於深圳梅林的辦公場地。

同時，待榮耀獨立融資後，華為將有多名高層加入榮耀擔任核心高管。

據36氪獨家獲悉，華為消費者業務COO（首席運營官）萬飈將入職榮耀，原華為終端手機產品線總裁何剛將接任華為消費者業務COO。而華為終端業務最著名的高管余承東，將不加入被剝離出去的榮耀公司。

華為消費者業務COO萬飈　轉到新榮耀任職高管

萬飈於1996年加入華為，在硬件終端業務上經驗豐富，對於華為手機、IoT、海外三塊版圖，萬飈均擔任過相關業務負責人。在余承東之前，萬飈曾擔任華為終端CEO，後被調任至華為俄羅斯地區擔任總裁一職；2016年，萬飈擔任華為移動寬帶和家庭產品線總裁。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【華為禁令】瑞典法院煞停華為5G禁令 為何被指不是華為勝利？

【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？

多位華為員工對 36 氪表示，近期已經收到了公司的調任須知，有團隊整個被調去榮耀。

「榮耀之前自己的研發、供應鏈都是依託華為的，獨立之後就需要華為的人過去支持業務。」有華為員工對 36 氪說到，「未來還有很多華為中高層要加入榮耀」。就上述信息，36氪向華為求證，截止發稿未收到華為回覆。

公開信息顯示，榮耀（Honor）是華為在 2013 年推出的互聯網手機品牌，今年4月，榮耀從華為體系中脫離，成為獨立實體公司。

美國封殺華為後，華為將很難從商業渠道獲取高端手機芯片，手機業務恐萎縮；而將旗下副綫品牌榮耀出售，至少可讓榮耀這部份業務，避過美國封殺令，繼續在境外採購元件生產手機。

【中美5G角力】巴西政府支持美「清潔網絡」 但業界不願棄華為

【華為禁令】「去美國化」芯片短期難造 華為這招應對

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美芯片戰】美重手放鬆華為禁令？高通傳准供貨華為
今日
【中美芯片戰】美重手放鬆華為禁令？高通傳准供貨華為
【中美5G角力】巴西政府支持美「清潔網絡」 但業界不願棄華為
今日
【中美5G角力】巴西政府支持美「清潔網絡」 但業界不願棄華為
【中美科技戰】拜登料延續對華科企嚴厲政策　華為解禁或無望
今日
【中美科技戰】拜登料延續對華科企嚴厲政策　華為解禁或無望
華為擬以千億售榮耀業務予深圳市政府、神州數碼等 避制裁？
2020/11/10
華為擬以千億售榮耀業務予深圳市政府、神州數碼等 避制裁？
【華為禁令】瑞典法院煞停華為5G禁令 為何被指不是華為勝利？
今日
【華為禁令】瑞典法院煞停華為5G禁令 為何被指不是華為勝利？
通訊科技 創新科技及應用 科技產品 科技戰 自然科學 經濟 硬件 外賣 深圳證券交易所 收購

上一篇文章

【拜登當選】美限制中國科企在美投資 大選後障礙仍在

下一篇文章

【雙11】內地敏感時刻提電商「反壟斷」 釋放這個重磅訊號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登縱不張狂也不鬆手 瞄準4領域打中美科技戰
拜登縱不張狂也不鬆手 瞄準4領域打中美科技戰
內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南
內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
國內80後集體回憶 山寨遊戲機廠「小霸王」申請破產（組圖）
拜登是否中國老友？紐時這樣回答自己的問題
拜登是否中國老友？紐時這樣回答自己的問題
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢