▲ 華為出售榮耀細節曝光 徹底如同外賣打包拎走

華為計劃將旗下榮耀手機業務出售，以應對美國封殺令。儘管傳接盤者之一的神州數碼（深：000034）說尚達成協議，但內地媒體曝光更多賣盤方案細節，除了作價至少逾1000億元（人民幣，下同）外，交易完成後8000員工、乃至部份高管會遷出華為總部，轉到新公司；即連品牌＋業務＋人整體搬廠，如果外賣打包拎走。

市傳華為擬將旗下走中低檔路綫的手機品牌榮耀（HONOR），出售予手機經銷商神州數碼和深圳市政府牽頭的財團。但神州數碼在深交所公告稱，目前與華為未就榮耀出售一事達成任何協議。

內地高新科技產業媒體36氪報道表示，其中一位知情人士透露，交易價格根據去年榮耀60億元利潤，16倍PE來定，約為1000億元，收購方包括神州數碼、三家國資機構，以及TCL等公司組成的小股東陣營。

8000員工＋高管一起遷出 過渡到新公司

路透社稍早前也發佈消息稱，榮耀此次出售價格為150億美元，折合即1000億元。但另有知情人士對36氪稱，對照小米的市值，榮耀出售價格應訂於約2000億元。

「這場交易裡，大家持股相對平均，其中神州數碼股份最高」，上述消息人士透露，「榮耀管理層也全部持股」。

華為擬以千億售榮耀業務予深圳市政府、神州數碼等 避制裁？

【華為禁令】路透：華為洽談部分出售榮耀手機業務 競購方曝光

此前，曾有媒體報道，華為計劃出售榮耀部分股權，約35億美元、折合230億左右。但知情人士對36氪說，「這是上一階段的交易計劃，當時華為只打算出售榮耀三分之一股份，最新的計劃是出售整體業務」。

事實上，伴隨榮耀股權出售，榮耀手機團隊將迎來一次大的人員架構調整。另一位消息人士透露，榮耀8000名員工將從華為阪田總部搬出，整體搬往位於深圳梅林的辦公場地。

同時，待榮耀獨立融資後，華為將有多名高層加入榮耀擔任核心高管。

據36氪獨家獲悉，華為消費者業務COO（首席運營官）萬飈將入職榮耀，原華為終端手機產品線總裁何剛將接任華為消費者業務COO。而華為終端業務最著名的高管余承東，將不加入被剝離出去的榮耀公司。

華為消費者業務COO萬飈 轉到新榮耀任職高管

萬飈於1996年加入華為，在硬件終端業務上經驗豐富，對於華為手機、IoT、海外三塊版圖，萬飈均擔任過相關業務負責人。在余承東之前，萬飈曾擔任華為終端CEO，後被調任至華為俄羅斯地區擔任總裁一職；2016年，萬飈擔任華為移動寬帶和家庭產品線總裁。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【華為禁令】瑞典法院煞停華為5G禁令 為何被指不是華為勝利？

【華為禁令】科技戰是兩黨共識 拜登難推翻特朗普「攻芯計」？

多位華為員工對 36 氪表示，近期已經收到了公司的調任須知，有團隊整個被調去榮耀。

「榮耀之前自己的研發、供應鏈都是依託華為的，獨立之後就需要華為的人過去支持業務。」有華為員工對 36 氪說到，「未來還有很多華為中高層要加入榮耀」。就上述信息，36氪向華為求證，截止發稿未收到華為回覆。

公開信息顯示，榮耀（Honor）是華為在 2013 年推出的互聯網手機品牌，今年4月，榮耀從華為體系中脫離，成為獨立實體公司。

美國封殺華為後，華為將很難從商業渠道獲取高端手機芯片，手機業務恐萎縮；而將旗下副綫品牌榮耀出售，至少可讓榮耀這部份業務，避過美國封殺令，繼續在境外採購元件生產手機。

【中美5G角力】巴西政府支持美「清潔網絡」 但業界不願棄華為

【華為禁令】「去美國化」芯片短期難造 華為這招應對

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁