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蘋果發布搭載自家芯片MacBook 內媒為何稱利好華為？

國情動向 16:57 2020/11/11

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蘋果（Apple）周二（10日）舉行產品發布會，介紹自家研發的Mac處理器芯片（晶片）「M1」，並推出3款搭載M1的產品MacBook Air、Mac mini及13吋MacBook Pro。

2005年以來，蘋果Mac電腦一直使用英特爾（Intel）的芯片，這次採用自家芯片，有內地傳媒引述業界人士認為，此舉將重塑PC處理器市場，而新的競爭將為國內芯片帶來機會，利好華為。

蘋果首款為Mac研發的芯片「M1」，是首個採用5納米（nm）製程的PC處理器，擁有160億電晶體，8核心CPU，同時集成了8核GPU和神經網絡引擎，是一顆集成式芯片。

內地AI財經社分析，蘋果擺脫英特爾推出自研芯片，是出於競爭的需要，因安謀（Arm）架構芯片具有功耗上的優勢，更適合未來尤其是5G上的競爭。目前蘋果手機芯片已是採用Arm的運算架構技術。

加劇PC處理器競爭 國內芯片迎機會

對於目前PC處理器市場由英特爾為代表的x86架構所主導，報道引述分析師預測，蘋果擁抱Arm將加劇PC處理器市場競爭。

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有業內人士稱，新的競爭給國內芯片也帶來機會，其中華為鯤鵬有不錯的市場反饋。福建鯤鵬創新中心項目經理葉漢文表示，華為鯤鵬合作PC廠商已有12間，華為自己不生產PC，只提供芯片和解決方案。他稱，基於Arm的鯤鵬芯片在高性能、高吞吐、高並發方面突出，同時在高集成方面也做到四合一，大數據的能效方面提升30%。

在美國圍堵封殺下，芯片國產化已成趨勢。葉漢文認為，國內芯片硬件性能方面不輸國外，不足的是軟件生態，「需要聯結政府、企業、用戶，整合政策、資金、技術和人才等資源，這是使命也是難點」。報道指出，當務之急是讓更多企業加入鯤鵬計算產業生態，後續挑戰是如何吸引國際上主流大型應用主動適配鯤鵬技術。

據報，華為早過蘋果推出自研Arm架構鯤鵬920芯片，目前已經推出相關的電腦、伺服器產品。供應鏈消息稱，鯤鵬芯片均採用7nm工藝，華為已提前儲備兩年備貨。

蘋果擁抱Arm，被認為一定程度利好華為。安信證券分析師稱，華為在桌上電腦、伺服器等領域嘗試使用自研的Arm架構鯤鵬處理器，同時研發自己的鴻蒙OS系統，「華為也有著蘋果類似的戰略」。

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責任編輯：林佩怡

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