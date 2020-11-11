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雙11大數據揭秘：或許這原因 福建人均買底褲最多

經濟脈搏 18:49 2020/11/11

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今年「雙11」各類商品的銷量都創新高

今日是「雙11」購物節正日，在民眾購買力全開之下，各類商品銷量都大幅增加。阿里巴巴（09988）旗下平台天貓，就公布多個從大數據統計中，所觀察到的有趣消費現象，包括數以百萬計的男士正忙著給女友買禮物、部份地區男士的寵物消費，比用在兒子身上還多、福建人正大量囤內褲褲等等。

買甚麼給女朋友？

數據顯示，雙11期間有超過448.1萬人次，在天貓上搜索「女朋友喜歡甚麼」，而浙江、福建、北京、上海、廣東5地的男性，花費在女性衣服的金錢最多。至於至於為甚麼喜歡買女裝？媒體及網民都認為，肯定是浙江男性因為疼愛老婆，所以特別捨得花錢。

「00後」追求養生

「00後」可能比「90後」更講究養生，在搜尋「健身」等關鍵詞的頻率上，平均後者的1.4倍，而「泡腳」、「穴位研究」和「喝紅糖水」等等，以往只會在老一輩口中聽到的名詞，堪稱是「00後」搜索關鍵詞之最。另外，「00後」購買枸杞的金額也增速驚人，達到151.75%。

這省在囤積內褲

福建人在天貓人均購買內褲的數量冠絕全國，而內蒙古人則最得最少。內媒指長江中下游地區進入梅雨季節，想獲得「內褲自由」，平均算下來，一個人或者需要囤積5.75條內褲，才足以應付天氣變化。亦有自稱福建人的網民稱，肯定是當地人愛乾淨，所以內褲換得最勤力。

睡眠質素誰最差？

睡眠儀需求按年增長逾1,200%，西藏出人意料地增幅最大，其次福建、上海、雲南、吉林。從地域上看，睡眠產品在全國的銷量排行，北上廣深4大一線城市依然佔據前列。大城市生活節奏快、壓力大，睡眠幸福指數普遍偏低。即使像杭州、成都這類被稱為「休閒之都」的城市，民眾睡眠狀態也不樂觀。

樂園爭霸戰，迪士尼大獲全勝

數據顯示，旅遊（產品）目的地成交額增幅Top5的分別為上海、浙江、北京、江蘇和廣東，其中，上海迪士尼專供天貓雙11的無限次季卡、玩具總動員酒店半價套餐、單日雙次票等，一上線就立即被瘋搶。今年迪士尼的商品銷售量，更是長隆、方特、海昌等，3個國內大型主題公園加起來的1.2倍。

買給寵物的東西給子女還多

消費報告，在2018年起，單隻寵物的開支已突現5000元人民幣，且一路呈上升趨勢，而直到2020年，絕大部分家庭每月兒童相關支出，仍介於1000元至5000元。本次雙11數據顯示，男人給狗買東西客單價增速，是他們給孩子買東西的1.01倍，而上海、廣東、江蘇3地的消費金額就最高。

其他有趣消費現像

搜索「親子鑑定」等關鍵詞的次數達到4,261次，但比去年減少31.02%；北京是今年購物節的「土豪城市」，人均消費力最恐怖；趁打折訂購衛生巾的男性，多達60.7萬；不論小鎮青年、還是銀髮一族，手機都是最喜愛的商品；寵物零食消費增速是人類零食的20倍，寵物產品均價高於人類個護產品50%。

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責任編輯：陳建錫

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