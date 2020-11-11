【拜登當選】美限制中國科企在美投資 大選後障礙仍在

美國總統特朗普任內，美國以國家安全為由收緊了對中國投資的審查。而拜登當選後，因兩黨、政界對華廣泛憂慮，華盛頓不太可能放鬆對中國在美投資的審查。

根據路孚特（Refinitiv）的數據，去年中國對美國公司的收購額降至18.6億美元，僅是2016年總額610億美元的一小部分。

總部位於紐約的諮詢公司榮鼎集團(Rhodium Group)的數據顯示，今年迄今為止，中國對美國的直接投資跌至47億美元，與2016年相比下降了90%。

拜登受政治環境制約 不會回到溫和的對華立場

這很大程度上是特朗普政府政策的影響。美國以國家安全為由阻止了許多中國公司對美國科企的收購，甚至下令TikTok等中國公司撤資，美國證券交易所收緊了上市會計準則的執行，使得中國公司更難在美國籌資。

分析人士認為，即使行為方式可能更加理性的拜登上台，特朗普政府為中國在美國投資或籌集資金設置的障礙也將具有長期影響。

據美國之音，凱投宏觀的資深中國經濟分析師普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，拜登將受到政治環境的制約，不太可能回到過去他所持有的被認為是相對溫和的對華立場。

他說：「拜登很可能會採取更加低調、政治化程度更低的方式，但鑑於兩黨廣泛支持在這一問題上採取強硬立場，不太可能放鬆對中國在美投資的審查。」

他指，美國主要關注點是圍繞國家安全、知識產權與技術轉讓，「決策者們愈加一致地認為，中國的崛起​​對美國構成了威脅。鑑於所涉及的風險和成本較高，現在需要在允許中國在美國擁有資產前提出更多辯護理由」。

在特朗普任內，美國擴大了負責審查涉及國安風險交易的美國外資審查委員會（CFIUS）的審查範圍，加強檢視中國相關的交易。 CFIUS提交給美國國會的年度報告顯示，在特朗普任期頭三年，CFIUS共審查了140宗涉及中國收購方的交易，數量遠高於其他國家。

CFIUS在2018年以擔憂消費者數據安全為由否決了中國金融科技巨頭螞蟻集團以12億美元收購美國轉賬公司速匯金（MoneyGram）；在2017年阻止有中國政府背景的半導體投資基金Unic Capital Management以5.8億美元收購美國半導體測試設備公司Xcerra Corp。該部門最近還因調查中國熱門視頻分享應用TikTok受到關注。

收緊上市會計準則 赴美上市中國公司減少

美國的縮緊還延伸至風險資本投資和在美上市融資。在美國納斯達克上市的中國公司瑞幸咖啡今年4月爆出會計醜聞後，美國證券交易所提高了中國公司的上市標準，特朗普政府還要求將不符合美國會計準則的中國公司摘牌。

近年來，中國在美國上市的公司數量逐漸減少，從2018年的33家減少到2019年的28家。 2020年至今，有26家中國公司在美上市。

IPO交易所交易基金管理公司復興資本認為，由於嚴格的會計要求，這一數字在未來一年會有所下降。

該公司創始人史密斯（Kathleen Smith ）上周在接受CNBC採訪時說，「明年年底，在這裡上市的中國公司將不得不遵守美國的會計監督，就像每家國內公司必須做的那樣。我們相信，這將導致中國上市公司減少」。

路透社亦引述政策專家表示，即使拜登1月取代特朗普擔任總統，美國對中國經濟實力、技術進步和會計標準的深切疑慮可能會導致跨境投資的許多障礙仍然存在。

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責任編輯：蒯宇澄

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