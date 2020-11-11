【新冠疫情】4的士司機疑確診 內地專家提5招防的士播毒

本港新冠疫情反覆。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，運輸署轉介5宗初步確診或不確定的個案，包括4名的士司機，以及一名復康巴士司機。民眾關注搭乘交通工具過程中的染疫風險。國家疾控專家曾提出乘的士、公共巴士及地鐵的防疫指南，其中，的士司機與乘客要做好5件事，包括乘客可打開車門1至2分鐘才上車。

搭的士小貼士：上車前開門通風一分鐘

相較於公共交通工具而言，的士具有較獨立空間，要做好5方面工作︰

一是確保司機沒有感染，要注意司機在全程都要戴口罩，經常做手衛生，這是對司機的基本要求。

二是車輛應該每天出車前對門把手、座位、扶手這些地方做清潔消毒的處理。

三是行駛過程中如果條件允許，外面溫度合適的時候盡量開窗，保證比較好的空氣交流。

四是乘客上車前先打開門一兩分鐘，讓它有一個空氣交換的機會，也可以用消毒紙巾對可能碰到的位置做擦試消毒，最關鍵是乘客乘坐的時候也要全程戴口罩，乘坐結束後也要做手衛生。

五是付費時提倡無接觸式的付費。

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據政府記者會，4名的士司機分別居住在深水埗、西營盤、上水及元朗，張竹君說，暫時找不到5人有交集，包括交車地點、食飯地點等都不同，擔心病毒已周圍擴散，而他們的職業較多接觸其他人，所以有擔心。

責任編輯：尹航