拜登印太聯手抗華有難度 另一主張也被指「無法有效對付中國」

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出大選，其對外政策、中美關係何去何從備受關注。有美國學者認為，拜登上台後，美國印太戰略不會有明顯變化，並聚焦加強與印太盟國的合作關係，遏止中國擴張，但如何讓盟友願意聯手抗華，是一大挑戰。此外，美國前官員認為，重拾「平衡競爭與合作」的對華政策，無法有效對付中國，美國需要深思。

▲ 拜登宣布勝出大選

德國之聲報道，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防研究員葛萊斯曼（Derek Grossman）稱，不認為拜登上台後，美國的印太戰略會出現明顯變化，即使有任何變化，都只是風格上，而非本質上的改變。而拜登的外交政策或聚焦在印太地區加強與盟國的合作關係，在該地區遏止中國勢力擴張。

不過，前美國國防部官員、學者唐安竹（ Drew Thompson）認為，拜登的「聯合盟國」戰略在印太或遭遇困難。

修補盟友關係 歐洲、印太哪個優先？

他指出，特朗普政府的印太戰略有缺陷，但其執政團隊已經認清，當抵抗中國與印太地區盟國的利益沒有助益時，美國很難透過聯合盟國遏華，而這將是拜登面臨主要困難之一，即是能否透過向盟國施壓、或是更強硬的外交手段，讓盟國願意聯手抗華。

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唐安竹指出，美國兩大黨都有共識，美國在亞洲的經濟與安全利益越來越重要，能夠自由航經南海非常重要。但對於拜登團隊會否在外交政策上聚焦亞洲，他有所保留。他提到，拜登多次表示，上任後會重新強化美國與盟國的關係，但認為拜登應該明確表示將哪個地區盟友列為優先考量。

此外，拜登上月受訪稱，為美國帶來最大威脅的是俄羅斯，中國是最大的競爭者。唐安竹認為，若拜登想同時處理太多問題，或應接不暇，因此團隊必須決定願意承擔哪個地區帶來的風險，可能須向北約盟國施壓，要求他們分擔更多對抗俄羅斯的責任，並同時在印太與盟國建立更強聯盟來對抗中國。他重提，當年奧巴馬政府未能將美國軍力撤出中東，又必須平衡美國在歐洲利益，最終無法有效在印太執行「重返亞洲」策略。

目前無有效策略 讓中國妥協

除了與華對抗，拜登團隊也曾表態願意與中國在特定領域合作，唐安竹認為，北京可能在雙方正式合作前，列出一些條件要求拜登團隊接受，例如孤立台灣、減少與區域盟國的軍事合作，但這些不符合美國在印太的利益。

唐安竹說，當年奧巴馬政府認為透過與中國合作，便能讓中國適度妥協，但未成真；特朗普團隊則試圖用施壓與脅迫來讓中國妥協，也未產生預期的結果。他續稱，目前美國政府無一個有效策略能讓中國願意妥協。中國顯然會規劃自己的策略，而其他國家必須去適應。對中國而言，美國在其決策過程中只是很小的因素。

他認為，重拾奧巴馬時期「平衡競爭與合作」的對華政策，應該無法讓拜登有效對付中國，「美國必須弄清楚，中國是個怎麽樣的國家，並觀察其他國家如何應對中國」。

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責任編輯：林佩怡

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