  • 22°C
香港時間 : 20201111日 (三) 20:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登勝選幾成定局  中方反應審慎有玄機

國情動向 20:08 2020/11/11

分享：

拜登勝選幾成定局  中方反應審慎有玄機

美國大選結果明朗化，民主黨拜登宣布自己勝選美國總統，一眾美國盟友如英法德加日等國首腦，紛紛爭先恐後表達祝賀，歐盟、印度、巴基斯坦等，甚至台灣領導人蔡英文也迫不及待送上祝福。外界注意到中、俄等少數大國則反應審慎低調。

中國外交部發言人汪文斌9日表示，注意到拜登已經宣布當選，中方將按照國際慣例對大選結果表態。中方的反應等同還未正式承認拜登勝選。

拜登新政火速籌備內幕  3箭瞄準中國

拜登是否中國老友？紐時這樣回答自己的問題

拜登競選總統時，曾表明俄羅斯才是美國的頭號威脅，言下之意否決了特朗普政府視中國為「頭號敵人」的外交路線。俄羅斯不急着向「敵人」表示祝賀，應在情理之中。

雖然外界相信，與特朗普相比，北京相信更樂見拜登勝選。但既然如此，中國為何不趕在第一波向拜登示好，爭取美方減緩對中國的壓力呢？ 

中國3個考量　 免惹更強硬對華立場

官媒環球時報總編輯胡錫進9日在推特上發文說，中國沒有像西方國家那樣立刻向拜登表示祝賀的原因是，「中國要與美國大選保持更大的距離，避免捲入一場爭論。這實際上顯示出中國對整個美國的尊重。」

【拜登當選】歐盟用這句話站隊拜登　強化跨大西洋抗中國？

【拜登當選】沙盤推演中美關係4變化  環時稱別抱幻想

不過，北京顯然有更多方面的考慮，相信至少包括以下幾個方面︰

一是拜登競選時，特朗普指摘他家族收受中國錢財，又揚言「若拜登當選，中國將統治美國」。中方若過早向拜登示好，可能因為與拜登「瓜田李下」的關係，成為西方輿論的箭靶。反而可能導致拜登採取更強硬對華立場。

二是北京可能擔心，在特朗普任期最後兩個月，其政府中對華鷹派可能會炮製更多極端措施，使對華關係更加惡化，在明年1月本屆政府結束之前給中國帶來更大的麻煩。特朗普周一突然撤換國防部長，環球時報指，關注此一調動是否與台海關係緊張有關。

三是並不能完全排除特朗普法律戰逆轉勝可能性，一旦出現這種情況，中國可能面臨特朗普政府更瘋狂的報復。事實上，特朗普至今未認輸，提起訴訟也開始得到愈來愈多共和黨內重量級人士的支持。美國總務署（General Services Administration）也未宣布拜登勝選，雙方的法律戰剛剛開始。

列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係

【拜登當選】美國對中國收網恐更易 北京怎拆招

本報記者：黃兆康

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

拜登印太聯手抗華有難度 另一主張也被指「無法有效對付中國」
今日
拜登印太聯手抗華有難度 另一主張也被指「無法有效對付中國」
【拜登當選】美限制中國科企在美投資 大選後障礙仍在
今日
【拜登當選】美限制中國科企在美投資 大選後障礙仍在
【拜登當選】歐盟用這句話站隊拜登　強化跨大西洋抗中國？
今日
【拜登當選】歐盟用這句話站隊拜登　強化跨大西洋抗中國？
中國副外長回應美國大選 稱現在談「拜登政府政策」早了點
今日
中國副外長回應美國大選 稱現在談「拜登政府政策」早了點
【中美科技戰】拜登料延續對華科企嚴厲政策　華為解禁或無望
今日
【中美科技戰】拜登料延續對華科企嚴厲政策　華為解禁或無望
科技戰 貿易戰 政治 地緣政治 外交 國防 經濟 特朗普 拜登 兩岸關係

上一篇文章

拜登印太聯手抗華有難度 另一主張也被指「無法有效對付中國」

下一篇文章

蘋果發布搭載自家芯片MacBook 內媒為何稱利好華為？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係
列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係
拜登新政火速籌備內幕 3箭瞄準中國
拜登新政火速籌備內幕 3箭瞄準中國
【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這
【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這
【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告
【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告
拜登防長熱門：美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力
拜登防長熱門：美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係