▲ 拜登勝選幾成定局 中方反應審慎有玄機

美國大選結果明朗化，民主黨拜登宣布自己勝選美國總統，一眾美國盟友如英法德加日等國首腦，紛紛爭先恐後表達祝賀，歐盟、印度、巴基斯坦等，甚至台灣領導人蔡英文也迫不及待送上祝福。外界注意到中、俄等少數大國則反應審慎低調。

中國外交部發言人汪文斌9日表示，注意到拜登已經宣布當選，中方將按照國際慣例對大選結果表態。中方的反應等同還未正式承認拜登勝選。

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拜登競選總統時，曾表明俄羅斯才是美國的頭號威脅，言下之意否決了特朗普政府視中國為「頭號敵人」的外交路線。俄羅斯不急着向「敵人」表示祝賀，應在情理之中。

雖然外界相信，與特朗普相比，北京相信更樂見拜登勝選。但既然如此，中國為何不趕在第一波向拜登示好，爭取美方減緩對中國的壓力呢？

中國3個考量 免惹更強硬對華立場

官媒環球時報總編輯胡錫進9日在推特上發文說，中國沒有像西方國家那樣立刻向拜登表示祝賀的原因是，「中國要與美國大選保持更大的距離，避免捲入一場爭論。這實際上顯示出中國對整個美國的尊重。」

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不過，北京顯然有更多方面的考慮，相信至少包括以下幾個方面︰

一是拜登競選時，特朗普指摘他家族收受中國錢財，又揚言「若拜登當選，中國將統治美國」。中方若過早向拜登示好，可能因為與拜登「瓜田李下」的關係，成為西方輿論的箭靶。反而可能導致拜登採取更強硬對華立場。

二是北京可能擔心，在特朗普任期最後兩個月，其政府中對華鷹派可能會炮製更多極端措施，使對華關係更加惡化，在明年1月本屆政府結束之前給中國帶來更大的麻煩。特朗普周一突然撤換國防部長，環球時報指，關注此一調動是否與台海關係緊張有關。

三是並不能完全排除特朗普法律戰逆轉勝可能性，一旦出現這種情況，中國可能面臨特朗普政府更瘋狂的報復。事實上，特朗普至今未認輸，提起訴訟也開始得到愈來愈多共和黨內重量級人士的支持。美國總務署（General Services Administration）也未宣布拜登勝選，雙方的法律戰剛剛開始。

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本報記者：黃兆康

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