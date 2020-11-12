▲ 拜登上場對華強硬不變 一次過看懂7大因素

美國大選結果明朗化，民主黨拜登已手握入主白宮所需的選舉人票。這次選舉在大中華地區引起廣泛關注，歸根究柢，就是特朗普上場後對華採取極強硬姿態，令中美關係陷入前所未有的冰點，拜登上場後中美關係會否得到改善，不同陣營均過度投射自己的意願。如了解美國政治傳統，美國主政者更換，對外交政策影響實很有限。

其一，美國對外政策是兩黨共識加主流民意所致，執政黨輪替很少會更改。例如，當年共和黨尼克遜開啟與中國交往大門，到民主黨卡特執政時，仍沿此方向與中國建交；奧巴馬當年也開始針對中國，推動「重返亞洲」政策，特朗普只是動作更大，很大程度是民意的改變所致。

其二、美國反華政治動員曠日持久，民意短期不會逆轉。近兩年來，特朗普和美國的反華鷹派妖魔化中國，使超過70%的美國人對中國有非常負面的看法，達到了中國結交以來的最低點，而中美基本矛盾仍在，「中國威脅論」在美國國內有一定的社會基礎，民意也不可能倏忽轉向。

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其三、特朗普雖下台，鷹派勢力影響並未減弱。美國反華力量正處於巔峰，總統雖換了拜登，特朗普原有班底中如彭斯、蓬佩奧、余茂春、博明、納瓦羅等等，對共和黨仍是「實貴資產」；此外，政府內部軍隊、情報及安全部門等，主要也是由鷹派主導。

其四、針對中國相關法例，拜登不可能改變。美國近兩年通過多項針對中國法例，其中包括了台灣、香港、新疆、西藏、解放軍、科技、企業、媒體、官員、黨員、學者的法律法規，這些法例均由兩黨在參眾兩院幾乎全票通過，基於法律責任，拜登不可能廢除及改變。

其五、反華強硬派議員留任，對華兩黨共識仍存在。特朗普善變、說話口不擇言，反而兩黨議員對華強硬更一致。事實止，不少人指出，在對華政策上，民主黨傳統上比共和黨更強硬。民主黨的黨章也指出，民主黨人將捍衛香港公民的民主權利，將全面執行「香港人權和民主法案」，包括制裁那些削弱香港自治的官員、金融機構、公司以及個人。

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其六、南海、印度洋及台灣等，同樣是美國「核心利益」。二次大戰後，美國在太平洋建立第一、第二島鏈，目的就是要保持在亞洲航道上的掌控權，壓制所有挑戰力量，這一點始終如一。因此，美國將會增強在南海、台島的軍事力量，加強與盟友軍事結盟，在這一點上，拜登比特朗普會做得更徹底。

其七、拜登為洗脫勾結中國之名，弱勢總統更強硬。有專家指，從民主國家的歷史上看，國內是弱勢總統時，總統無力解決內政問題，往往會把重點放在外交上，而現在無論特朗普和拜登都是弱勢總統。由於這樣的社會基礎，無論誰上台，中美關係始終會進一步惡化。況且，拜登被對華鷹派屢指勾結中國，他更需採取姿態洗脫嫌疑。

不少輿論對美國分析只是基於個人情緒投射，未免顯得偏頗。總括而言，中美衝突是歷史大趨勢，執政者轉換只會出現微調，中短期內不應出現大的變化。

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本報記者：鄧中建

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