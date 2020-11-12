▲ 【美國大選】北京眼中 拜登比特朗普恐更難對付！

美國大選結果明朗化，回顧總統特朗普任內，中美兩國開啟貿易戰，之後雙方在新疆、香港、台灣、華為、南海等一系列問題上尖銳對立，兩國關係一路呈螺旋式下滑，直至被輿論形容為爆發「新冷戰」。

不少人期待今次美國總統大選民主黨人拜登獲勝，從而為處於崩裂狀態的中美關係帶來修復的契機。但在熟悉中美關係的北京政圈人眼中，拜登恐怕一點也不比特朗普易對付。

無論誰當選 難改中美對抗狀態

外界普遍認為，無論是現任美國總統特朗普、還是民主黨候選人拜登贏出，美國和中國這兩個全球最大經濟體的關係都將難改目前對抗，甚至衝突的狀態 。

被視為中國鷹派代表人物的《環球時報》總編輯胡錫進，11月1日在中國社交平台微博上發文也稱，「全世界都關心美國大選，但如果關心過頭，甚至指望這次選舉創造對中國有利契機，就不僅可笑，這種心存僥倖還挺沒出息的」。

胡錫進還稱，特朗普執政的四年間「喚醒了中國」，讓中國人相信美國不接受中國崛起，會竭盡其所能打壓中國這一現實。

中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任李慶四則認為︰中國官方對於特朗普或拜登誰當選，倒沒有特別明顯的傾向。防範中國崛起，是美國共和黨和民主黨的共識，美國民眾大都支持政府對中國採強硬態度，無法容忍一個對美國產生威脅的中國。

拜登將加強與盟友的關係 共同應對中國

但在遏華策略和手段上，拜登與特朗普相比，恐怕更讓北京頭痛。與特朗普在國際上奉行「美國優先」孤立主義不同，拜登的團隊表明將加強與盟友的關係共同應對中國的挑戰。

德國外長馬斯（Heiko Maas）就多次表示，歐盟與特朗普領導的美國在經濟，政治，外交和安全諸多領域都存在分歧。10月25日德國報紙《星期日世界報》引述馬斯在談到中國問題時表示，「北京和莫斯科、德黑蘭和平壤都在利用我們的分歧」。

事實上，北京也確實因應美歐的分歧，採取合縱連橫策略，積極尋求加強中歐關係，突破美國的戰略圍堵。如外長王毅、中央政治局委員楊潔篪今年夏天相繼訪問歐洲多國，增進雙邊關係。9月，國家主席習近平也與歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩和德國總理默克爾舉行視像峰會。

中歐頻密互動及不斷加深的互利合作關係，一定程度上令到美國國務卿蓬佩奧四處奔走籌組反中聯盟的實際效果不彰。

德國負責對美關係的外交部跨大西洋合作協調專員PeterBeyer，11月1日接受各國記者聯訪時不諱言，特朗普4年前當選美國總統震驚歐盟，任內雙方關係降至冰點。他預言，如果拜登勝選，歐美將並肩因應中國的挑戰。

而在經濟上，若民主黨執政后決定重新加入現時由日本倡導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定），推動構建環太平洋排除中國的經濟圈，對中國威脅更大。

北京一些研究中美關係的學者還認為，特朗普連任可能對中國更有利。他的一系列顛覆性政策，會令到美國社會進一步撕裂。荒腔走板的防疫政策，也很難令美國短期走出疫情陰影，並導致經濟復甦乏力，這些問題都將讓白宮焦頭爛額。而中國或許可獲得喘息時機，發揮控制疫情較好的優勢， 吸引全球資金流向中國市場。

本報記者 黃兆康

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁