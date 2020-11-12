【新冠疫苗好消息】國藥集團：三期臨床試驗近尾聲 數據好於預期

美國輝瑞（Pfizer）新冠疫苗研發有突破之際，中國國藥集團亦表示，其新冠疫苗三期臨床試驗接近結束，各項數據均好於預期。

接種志願者超過5萬人

國藥集團聲明指出，旗下中國生物的新冠疫苗三期臨床試驗正在阿聯酋、埃及、約旦、阿根廷和秘魯等國家順利推進，接種志願者超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍，將嚴格按照相關程序推進疫苗研發，不會省略任何一個研發環節，確保提供安全性最好的疫苗。

聲明指，包括阿聯酋副總統兼總理阿勒馬克圖姆、埃及衛生部長哈萊等政府官員，都作為志願者接種了國藥的疫苗。而阿聯酋及巴林王國亦分別於9月和11月準緊急使用國藥集團中國生物研發的新冠疫苗。

國藥集團董事長劉敬楨日前透露，至今數十萬人緊急接種國藥集團旗下的新冠疫苗，沒有一宗嚴重不良反應，其中5.6萬人注射疫苗後的離境人員，目前無一例染。

另據彭博社，巴西國家衛生監督局（Anvisa）授權恢復科興生物的新冠疫苗試驗。

巴西衛生監管機構早先因發生「嚴重不良事件」暫停了科興生物疫苗的實驗。科興的巴西合作夥伴布坦坦研究所（Butantan Institute）負責人則說，一名志願者的死亡事件與疫苗本身無關，志願者死因是自殺。

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責任編輯：蒯宇澄

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