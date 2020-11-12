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蓬佩奧今次這樣罵中國 環時：篡改人類外交基因

國情動向 10:19 2020/11/12

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蓬佩奧今次這樣罵中國 環時：篡改人類外交基因

美國大選結果明朗化，拜登有望擊敗特朗普入主白宮，美國國務卿蓬佩奧面臨與特朗普政府一同下台前景之際，攻擊中共為「馬列主義怪獸」。《環球時報》形容，這是蓬佩奧迄今最為惡毒的語言，這個即將丟掉工作的國務卿「篡改人類外交基因」，「用盡自己最後的資源詆毀中國」。

蓬佩奧日前在列根研究所（Ronald Reagan Institute）再就中國政策演講，稱中國共產黨為「馬克思列寧主義怪獸」（Marxist-Leninist monster），其管治「威權、殘酷，並與人類自由對立」（authoritarian, brutish and antithetical to human freedom）。

特朗普政府壽命可能只剩兩個月，但蓬佩奧揚言，美國對中國強硬「並未完」（not finished yet）。

拜登勝選幾成定局 中方反應審慎有玄機

內地《環球時報》社論直斥，蓬佩奧篡改了人類外交的基因，以自己的惡劣示範冒犯、羞辱了外交官的職業。

社論以外界經常形容中國外交的「戰狼」一詞反諷，稱要說「戰狼」的話，蓬佩奧堪稱是全球外交界的「第一戰狼」。「只是在他即將被迫下場的時候，他的嘶喊越猖狂，聽上去越有了哀鳴的味道。」

環時提及，蓬佩奧在演講中承認了，自己對中國的態度形成於他任職中情局（CIA）局長那段時間。「這契合了人們的一種評判：他把美國國務卿中情局長化了。眾所周知，在絕大多數國家，情報機構是匯集底線思維的地方，而外交部門則更多代表了國家對外開放包容的另一面，從而實現某種平衡。蓬佩奧顛覆了這種平衡，他把美國國務院變得比中情局還更有鬥爭精神，更活躍在對抗的一線。」

蓬佩奧「反華亞洲行」 到了越南「終於閉嘴」

社論批評，蓬佩奧太著迷於與中國為敵，他製造的中美敵對場景加入了大量自己的狂想；蓬佩奧揚言今天中國的政治體制一定會終結，聽上去就像他在留政治遺囑。「他一走，一些洩氣和走樣一定會發生，不現實的那些東西都會露餡。」

社論又舉例，蓬佩奧揚言已有近50個國家和170家電信公司加入了美國領導、而主要由他張羅的「清潔網絡」，「但那些國家和公司在排斥中國電信元素的問題上全都三心二意，這當中變數多得足以構成蓬佩奧之流的噩夢」。

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責任編輯：連兆鋒

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