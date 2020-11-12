拜登菅義偉通話藏玄機：延續特朗普式圍堵中國？

美國大選儘管曲終人未散，官方仍未公布誰勝選。但日本首相菅義偉搶閘與暫獲足夠選舉人票的民主黨拜登通電，他事後，雙方確認共同實現「自由開放的印太地區」的目標。值得注意是，印太戰略由現任總統特朗普提出，旨在圍堵中國，日方的通報似意味拜登倘當入主白宮，將與盟友延續特朗普制衡中國的主軸路綫。

根據路透社報道，菅義偉與拜登通話後不久，即在首相官邸向記者說，「拜登表示他期盼強化美日聯盟，並且共同實現自由開放的印太地區目標」。

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日本共同社則報道，菅義偉與拜登的電話會談中祝賀他「當選」，然後強調，日美同盟對日益嚴峻的日本周邊地區及國際社會的和平與繁榮不可或缺，需要進一步強化。

兩人通話提「自由開放印太目標」

拜登已經先後與英、法、德與加拿大的領袖通電話。菅義偉早前亦已發出聲明，向拜登與其副手賀錦麗表示衷心祝賀，表示將留意美國總統特朗普就大選向法院訴訟的情況，再協調訪美行程與拜登會面。

根據菅義偉所述，拜登通電中提及的「自由開放的印太地區目標」，外界普遍稱為「印太戰略」，為特朗普上任後於2017年提出；其中主軸之一，是將前總統奧巴馬（Barack Obama）的重返亞洲戰略擴展到印度洋，以形成對中國更全面的包圍網。

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而美方會透過加強與區內盟友－－特別是日本、澳洲、印度等聯繫，以及頻繁的軍事航行活動，達至制衡中國。

觀察者指出，拜登與菅義偉的通話明確提到「自由開放的印太地區目標」，似乎意味拜登倘順利上場，也不會改變特朗普訂下的這一應對中國戰略；引證了美國政黨輪替，並不會大幅令中美緊張關係緩和。

責任編輯：鄧國強

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