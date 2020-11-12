【孟晚舟案】杜魯多稱加拿大不會屈服於中國「脅迫外交」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（11日）表示，在華為孟晚舟一案中，加拿大不會屈服於中國的壓力。

他在一場線上會議稱，不相信「脅迫式外交（coercive diplomacy）」，認為如果開始屈服於這種壓力，長期來看情況會更糟。他指出，中國仍然認為只要施加足夠的壓力，加拿大就會屈服，「但我們的立場正好相反」。

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孟晚舟案引發中加外交關係降溫。2018年12月，加拿大應美國要求逮捕孟晚舟。孟晚舟否認了美國對其指控，並就引渡案發起法律挑戰。

在孟晚舟被逮捕不久後，中國以間諜罪指控拘留兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。杜魯多日前與宣布勝出美國大選的拜登通話，希望對方能遊說中國，釋放兩名加拿大人。

京：「脅迫外交」扣不到中方頭上

中國外交部發言人汪文斌周二（10日）稱，中方多次就有關加拿大公民個案闡明立場，指搞「脅迫外交」這頂帽子扣不到中方頭上。

他說，有關加拿大公民因涉嫌危害中國國家安全犯罪，被中國司法機關依法逮捕並起訴，稱孟晚舟在沒有違反任何加拿大法律下被加方無理拘押超過700天。他敦促加方正視問題的根本原因，稱靠掩蓋事實、誤導公眾解決不了問題。

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責任編輯：林佩怡

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