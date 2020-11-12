巴西恢復中國新冠疫苗試驗　科興稱對疫苗有信心

巴西國家衞生監督局（ANVISA）周三宣布，恢復由中國科興開發的新冠病毒滅活疫苗「克爾來福」（CoronaVac）在當地的最後階段III期臨床試驗。

巴西國家衞生監督局最初收到嚴重不良反應個案的資料並不完整，所以緊急暫停了新冠疫苗臨床試驗，現時評估最新數據後認為有足夠理據恢復疫苗試驗，亦必須澄清暫停及恢復研究是臨床研究常見的事，並不代表疫苗質素、安全及效能有問題。中國科興對這款滅活疫苗充滿信心，並對巴西監管機構嚴格監管和及時恢復臨床研究表示充分理解及讚賞。

值得注意，科興疫苗在中國被視為一款領先候選。而中國政府在推動讓中國疫苗成為全球市場上第一個投入使用的疫苗時，官員們放鬆了「緊急使用」的定義。在三期臨床試驗尚未完成的時候，官員們已經讓數萬人接種了科興中維疫苗和另外兩款國產疫苗。

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此外，國藥集團中國生物新冠疫苗三期臨床正在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，並已進入最後的衝刺階段，接種志願者超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍，國藥集團指試驗各項數據均好於預期。國藥集團又表示，將嚴格按照相關程序推進疫苗研發，不會省略任何一個研發環節，確保提供安全性最好的疫苗。

而復星醫藥亦發公告，稱獲授權在兩岸四地開發的新冠疫苗，已收到國家藥品監督管理局臨床試驗註冊審評受理。據了解，復星醫藥的新冠疫苗，就是美國製藥公司輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的mRNA疫苗，官方稱有效預防率超過90%。

事實上，在三期臨床試驗中出現不良反應並不罕見。阿斯利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson & Johnson）在幾名志願者出現嚴重病情後都暫停了試驗，在得出結論認為患病與疫苗無關之後，於六周後在10月恢復了試驗。

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責任編輯：游昊雲

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