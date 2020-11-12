「死了的中國人才是好中國人」南韓電競選手遭重罰

▲ 「死了的中國人才是好中國人」南韓電競選手金長謙遭重罰

南韓電競業爆出辱華風波。南韓電競選手金長謙在直播期間稱「死了的中國人才是好中國人」，引發軒然大波。金長謙遭到所屬電競隊伍以及南韓遊戲商重罰，除了合共罰款折合約2.8萬港元，還停賽9場，並配合30小時社區服務令。

事發於11月6日，金長謙（遊戲ID：OnFleek）代表南韓LCK賽區SANDBOX Gaming（SB）戰隊，在中國網絡平台直播《英雄聯盟》（League of Legends）遊戲賽事期間，在一場遊戲結束後，用韓文打出大意為「死了的中國人才是好中國人」的語句。

《英雄聯盟》開發商Riot Games南韓業務日前在官網發表聲明，稱金長謙在直播過程中，出現不符合職業選手身份的不當表現，處以停賽3場，和罰款100萬韓圜（約7,000港元）。

SANDBOX Gaming（SB）戰隊則決定額外處罰金長謙，在社交媒體上宣佈，向他罰款300萬韓圜（約2.1萬港元）、停賽9場，並還要求他從事30小時社區服務。戰隊表示，隊伍會教育對所有玩家使用歧視性語言，或發出種族主義言論的嚴重性和危險性，隊伍會繼續定期進行教育和檢查，以免再次發生這種情況。

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金長謙相信是不滿隊友表現，故在遊戲結束後於檢舉組打出「死了的中國人才是好中國人」字句。據悉，金長謙所屬隊伍成員包括兩名中國人。

金長謙事後發公開信向大眾道歉，但聲稱自己在「完全不知道隊友身份」下，使用種族歧視的語句檢舉隊友，畫面還在直播中流出。他稱這是無知、不負責任的行為，自己真誠道歉和深刻反省。

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責任編輯：連兆鋒