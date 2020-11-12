▲ 【美國大選】美國學者：拜登勝選讓中美免於戰爭

美國大選結果儘管仍有變數，但民主黨拜登已宣布當選、外界亦相信他有更大可能成勝選者。針對美國這次大選結果，美國布魯金斯學會約翰·桑頓（John L. Thornton）中國研究中心主任李成表示，雖然不必因此對中美關係回暖過份樂觀，但至少拜登勝選短時間內將為中美關係提供了避免繼續滑坡、走向戰爭的機會。

儘管李成2019年就幾乎斷定，特朗普2020年將會敗選，但他在接受香港中評社專訪時也坦承，他對美國這次大選仍有兩個「驚訝」：

一是特朗普居然還能得到7,100多萬票，只比拜登落後約500萬票，說明美國社會有多麼分裂。這也顯示以民族主義、民粹主義為特徵的「特朗普主義」，選後依然會對美國社會產生不可低估的影響。 二是驚訝於中國網民和意見領袖希望特朗普連任的普遍程度。李成指出，有的人可能是帶著「零和」博弈的觀點，希望特朗普連任，把美國搞糟了，中國會得到好處。

但問題在於，中國在過去兩年已經進入了一個漩渦，如果美方在台灣等問題上繼續出手，中方一定會針鋒相對，最終結果就是戰爭。很多人沒有認真感受這種危險性。

中美一旦戰爭 沒有贏家

李成指出，美國精英對中國的情緒有一致性，那就是恐懼、不安和強硬，但還沒有對華戰略的共識。他擔心中國很多人盲目得出結論，以為所有美國人都以中國為敵，如果真是這樣的話中美就必有一戰了。

但他始終認為，中美要避免這樣的衝突，因為這是毀滅性的，是沒有贏家的。

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對於拜登勝選後的中美關係， 李成說，拜登勝選至少在短時間內給了中美一個避免走向戰爭的機會。雙方應抓住這次機會，重新評估過去幾年相互間的政策和舉措，重新整理互相打交道的思路與方式，爭取和推動這個世界上最重要的雙邊關係轉危為安，走向緩和。

李成表示，拜登已宣布他的四大優先議題：

新冠疫情，包括防疫和疫苗

美國經濟的恢復

處理種族矛盾

應對氣候變化

這四大優先議題就有三個是與中國有關的「國際公共利益」，當中有很多雙方合作的迴旋餘地，但需要從新的視角來看待。

他認為，雙方當務之急是恢復公共衛生的對話與合作，恢復應對氣候變化的合作，建立危機管控機制。歐巴馬時期，中美有105個對話機制，到了特朗普上任後的前兩年只剩下四個，現在幾乎一個都沒有，中美應當重新建立對話機制。

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責任編輯：鄧國強

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