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【TikTok】美國財政部尋求解決字節跳動國安風險 涉收購Musical.ly

國情動向 11:28 2020/11/12

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美國特朗普政府要求字節跳動出售短片分享平台TikTok在美業務的期限，周四（12日）屆滿。另一邊廂，美國財政部周三（11日）表示，尋求解決字節跳動收購美國社交媒體應用Musical.ly，所引發的國家安全疑慮。

字節跳動於2017年收購Musical.ly，後來將Musical.ly與TikTok合併。

美國財政部發言人克勞里（Monica Crowley）表示，當局仍把重心放在就字節跳動這宗收購案引發的國家安全風險，達成解決方案，並已與字節跳動說明，解決問題所需採取的必要措施。

TikTok周三聲明稱，致力繼續與美國外資審議委員會（CFIUS）接觸，期待達成能解決其安全疑慮的方案，但強調不同意他們的看法。

【TikTok禁令】期限前夕 字節跳動提上訴挑戰美國強制出售令

美封殺TikTok再遇挫 賓夕法尼亞法官下令暫緩執行

此前，字節跳動周二向美國法院提出上訴，挑戰特朗普的行政令，指未獲延期30天，只能上訴捍衛權利。該行政令要求，字節跳動90天內出售旗下TikTok在美業務，限期周四屆滿，但至今其與沃爾瑪、甲骨文有關交易協議仍停滯。

特朗普政府稱，TikTok有國家安全隱患，中國政府可能會通過TikTok獲得美國用戶的個人數據。TikTok否認指控。

【TikTok】報告指TikTok超越Instagram 成美國青年第二喜愛社交App

【中美角力】TikTok交易審批進展緩慢 傳可能延至大選後

責任編輯：林佩怡

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